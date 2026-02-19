مع انطلاق الشهر الكريم.. «رمضانيات نسائية» تستأنف فعالياتها بالجامع الأزهر

انطلقت فعاليات أول أيام ملتقى «رمضانيات نسائية» من الجامع الأزهر، اليوم الخميس غرة شهر رمضان 1447هـ، تحت عنوان «رمضان في صحبة القرآن».

حيث عُقد الملتقى ، بحضور أ.د. هبة عوف رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، ود. إيمان محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر.

وأكدت أ.د. هبة عوف خلال كلمتها أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أنزلها الله على نبيه، وهو منهج حياة متكامل يضع أسس الاستقامة والسعادة في الدنيا والآخرة، مشيرة إلى أن العمل بالقرآن يسهم في نشر العدل والقيم الأخلاقية وتقوية الروابط الاجتماعية ومحاربة الفساد، كما أنه مصدر الهداية والنور وشفاء القلوب.

ومن جانبها، أوضحت د. إيمان محمد أن شهر رمضان هو شهر نزول القرآن وأعظم المعجزات، مبينة أن التدبر المقصود هو التأمل في معاني الآيات وفهم دلالاتها وأحكامها، مع استحضار النية والجلوس في مكان طاهر بعيدًا عن الملهيات، واستقبال القبلة قدر المستطاع، والبدء بالاستعاذة والبسملة، ومراعاة أحكام التجويد واغتنام أوقات حضور القلب وهدوء النفس.

كما أشارت د. سناء السيد إلى أن رمضان شهر تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه النفحات، فهو شهر الصيام والقيام وصلة الأرحام ونشر الخير، مؤكدة أن القرآن الكريم لا يُنتفع به إلا بالعمل به، ولا يمكن العمل به إلا بعد تدبره وفهم معانيه.

ويأتي الملتقى في إطار حرص الجامع الأزهر على تعزيز الوعي الديني لدى المرأة المسلمة، وربطها بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.