قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مع انطلاق الشهر الكريم.. «رمضانيات نسائية» تستأنف فعالياتها بالجامع الأزهر

«رمضانيات نسائية» تستأنف فعالياتها بالجامع الأزهر
«رمضانيات نسائية» تستأنف فعالياتها بالجامع الأزهر
شيماء جمال

انطلقت فعاليات أول أيام ملتقى «رمضانيات نسائية» من الجامع الأزهر، اليوم الخميس غرة شهر رمضان 1447هـ، تحت عنوان «رمضان في صحبة القرآن».

حيث عُقد الملتقى ، بحضور أ.د. هبة عوف رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، ود. إيمان محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر.

وأكدت أ.د. هبة عوف خلال كلمتها أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أنزلها الله على نبيه، وهو منهج حياة متكامل يضع أسس الاستقامة والسعادة في الدنيا والآخرة، مشيرة إلى أن العمل بالقرآن يسهم في نشر العدل والقيم الأخلاقية وتقوية الروابط الاجتماعية ومحاربة الفساد، كما أنه مصدر الهداية والنور وشفاء القلوب.

ومن جانبها، أوضحت د. إيمان محمد أن شهر رمضان هو شهر نزول القرآن وأعظم المعجزات، مبينة أن التدبر المقصود هو التأمل في معاني الآيات وفهم دلالاتها وأحكامها، مع استحضار النية والجلوس في مكان طاهر بعيدًا عن الملهيات، واستقبال القبلة قدر المستطاع، والبدء بالاستعاذة والبسملة، ومراعاة أحكام التجويد واغتنام أوقات حضور القلب وهدوء النفس.

كما أشارت د. سناء السيد إلى أن رمضان شهر تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه النفحات، فهو شهر الصيام والقيام وصلة الأرحام ونشر الخير، مؤكدة أن القرآن الكريم لا يُنتفع به إلا بالعمل به، ولا يمكن العمل به إلا بعد تدبره وفهم معانيه.

ويأتي الملتقى في إطار حرص الجامع الأزهر على تعزيز الوعي الديني لدى المرأة المسلمة، وربطها بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

رمضانيات نسائية الجامع الأزهر رمضان القرآن شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

الفرنسي إيريك سيكو شيل

إيريك سيكو شيل يرفع سقف طلباته لتجديد عقده مع منتخب نيجيريا

السنغالي حبيب بياي

تفاصيل عقد السنغالي حبيب بياي لتدريب مارسيليا الفرنسي

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور في مرمى العنصرية.. 20 واقعة منذ 2018 وحُكم تاريخي يهز الكرة الإسبانية

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد