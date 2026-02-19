كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان

يقدم الفنان والإعلامي تامر شلتوت، أحدث برامجه خلال شهر رمضان، والذي يحمل اسم "كرامات"، وذلك يوميا على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة 07.30 بعد الفطار.

يخوض تامر شلتوت، من خلال برنامجه "كرامات"، رحلة البحث عن حب المصريين والمشاهير لأولياء الله الصالحين، وتعلقهم الشديد بهم عبر الأزمنة، وكيف تأثر النخبة والجمهور البسيط بأولياء الله الصالحين، مثل السيدة زينب، والسيدة نفيسة، وسيدنا الحسين وغيرهم.

أعمال تامر شلتوت

وينافس تامر شلتوت أيضًا خلال مارثون رمضان هذا العام بمسلسل المداح الجزء السادس، حيث شارك في جميع أجزائه وحاز دور عماد على إشادات كبيرة من الجمهور

مسلسل المداح

مسلسل المداح أسطورة النهاية، بطولة: حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي وخالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.