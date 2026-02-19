قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
أخبار العالم

السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري

أ ش أ

وقعت الهيئة العامة السعودية للنقل اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة نقل الركاب والبضائع على السفن بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن التجارية عبر الممرات البحرية الدولية بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن عبر الممرات البحرية الدولية وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالنقل البحري التجاري للركاب والبضائع.

ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثل وزارة الموانئ في الصومال الوزير عبدالقادر محمد نور، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

