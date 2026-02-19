السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري

وقعت الهيئة العامة السعودية للنقل اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة نقل الركاب والبضائع على السفن بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن التجارية عبر الممرات البحرية الدولية بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن عبر الممرات البحرية الدولية وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالنقل البحري التجاري للركاب والبضائع.

ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثل وزارة الموانئ في الصومال الوزير عبدالقادر محمد نور، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.