سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

شاركت رابطة الأندية المصرية فيديو لتصدي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال منافسات بطولة الدوري المصري.

وجاء ذلك في إطار العمل الترويجي لرابطة الأندية المصري لبطولة الدوري واللاعبين المميزين في المسابقة.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصري فيديو لتصدى الشناوي وكتب: حـــارس مصر الأول السحور الأول في رمضان برعاية محمد الشناوي.

مباراة الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية