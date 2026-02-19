يفطر أم لا يفطر؟ .. الأزهر للفتوى يوضح 44 حُكمًا حول المفطرات

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائمة تتضمن أشهر 44 حُكمًا حول ما يفطر وما لا يفطر في نهار رمضان، وجاء كالتالي:

- ما يفطر:

1ـ استنشاق الأدخنة عمدًا أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر

2ـ التدخين

3ـ نزول دم الحيض أو النفاس

4ـ إنزال المني بشهوة في اليقظة بتقبيل أو ملامسة أو استمناء

5ـ الجماع في نهار رمضان ولو بلا إنزال

6 ـ الأكل والشرب عمدًا

ما لا يفطر:

1 ـ إبر الإنسولين

2ـ قطرة الأنف إلا إذا وصل شيء منها إلى الحلق.

3 ـ الاكل والشرب للناسي.

4ـ بخاخة الربو

5ـ منظار المعدة

6 ـ خروج الدم من الأنف إن لم يصل منه شيء إلى الحلق

7ـ كحل العين

8ـ الاحتلام

9ـ خلع الضرس إن لم يصل شيء الى الجوف

10ـ بلع الريق

11ـ تذوق الطعام باللسان دون بلغه، ولكن لا يفعله الصائم إلا لحاجة.

12ـ قطرة الأذن

13ـ التنفس الاصطناعي ـ الاكسجين ـ بشرط عدم وجود مواد مع هواء الاكسجين.

14 ـ اللاصقات العلاجية ـ كلاصقة النيكوتين.

15ـ غاز التخدير (البينج) إلا إذا كان مصحوبا بمواد سائلة

16 ـ الاستحمام ـ وإن كان لشدة حرارة الجو.

17ـ الحقنة الشرجية وإن كان القضاء مستحبا خروجا من الخلاف

18 ـ المكياج ولكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا.

19ـ الحجامة

20ـ محلول العدسات اللاصقة.

21ـ غبار الطريق

22ـ قطرة العين إلا إذا وجد طعمها في حَلْقِهِ

23ـ القيء إلا إذا تعمد إبتلاع شيء منه، أو تقيأ عمدًا

24ـ إبر الوريد أو الجلد أو العضل العلاجية أو التطعيمية

25ـ السواك

26ـ معجون الأسنان وغسول الفم مع الحرص على عدم ابتلاع شيء منه

27ـ الأقراص العلاجية تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية وحساسية الصدر إلا إذا ابتلع منها شيئًا

28ـ السونار المهبلي وإن كان القضاء مستحبا خروجًا من الخلاف

29ـ تحليل الدم أو التبرع ونقله لآخر

30ـ القسطرة البولية

31ـ قسطرة الأوعية الدموية

32ـ التحاميل (اللبوس) وإن كان القضاء مستحبا خروجًا من الخلاف

34ـ استعمال العطور

35ـ بلع النخامة (البلغم ) إلا إذا أخرجها الصائم ثم ابتلعها

36ـ زيوت وكريمات الشعر

37ـ السباحة والغوص ما لم يبتلع شيء من الماء

38ـ مرطب الشفاه ما لم يصل منه شيء إلى الجوف

39ـ المراهم والدهانات