وزير الاتصالات: مصر تدعم الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتنمية والازدهار للإنسانية

ألقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026، التي تستضيفها الهند بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، إلى جانب نخبة من ممثلي الحكومات، ومسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين.

وفى كلمته؛ أعرب المهندس رأفت هندي عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي تستضيفها جمهورية الهند، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية والصداقة طويلة الأجل التي تجمع بين مصر والهند، مشيرا إلى التعاون التاريخي بين البلدين في إطار حركة عدم الانحياز؛ مضيفا أن البلدان تقف اليوم مجددا لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسانية ويحقق الازدهار المشترك.

وأعرب المهندس رأفت هندي عن تقديره لحكومة الهند على استضافة القمة، ودورها القيادي في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يركز على الإنسان، بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة التنمية والكرامة الإنسانية والازدهار المشترك.

وأوضح أن مصر تفخر بمشاركتها في صياغة مخرجات القمة، كما تشارك كرئيس مشارك لمجموعة عمل ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال القمة.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن مصر اعتمدت منذ عام 2019 استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ارتكزت على دمج تطبيقاته في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والعدالة، والخدمات الحكومية مما أسهم في ترسيخ دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية مصر الرقمية كقدرة وطنية لتحقيق الأثر؛ مضيفا أن هذه الجهود أسهمت في تقدم مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.

كما لفت إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية والعربية لتعظيم أثر مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات نتيجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي فإنه يتعين على دول الجنوب العالمي أن تسهم في توجيه هذا التحول برؤية مشتركة؛ مؤكدا أن مصر والهند تقفان اليوم كدولتين عريقتين أمام مهمة معاصرة تتمثل في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتنمية والازدهار للجميع.

وفي ختام كلمته، أعلن المهندس رأفت هندي عن تأييد مصر الكامل ودعمها لإعلان قمة تأثير الذكاء الاصطناعي – نيودلهي 2026.

حضر الجلسة السفير كامل جلال سفير مصر في جمهورية الهند، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى سياق متصل؛ شارك المهندس رأفت هندي في حفل عشاء رسمي أقامه ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة.

الجدير بالذكر أن قمة تأثير الذكاء الاصطناعي تهدف إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية، ودفع النمو الشامل، وتعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان، والحريصة على حماية الكوكب. كما تسعى القمة إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي والفرص المرتبطة به.

وترتكز القمة على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإنسان، والكوكب، والتقدم. وتمثل القمة منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف، مع طرح أولويات جديدة، وتطوير أطر تعاون عملية؛ لتحقيق أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.