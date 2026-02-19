قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات: مصر تدعم الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتنمية والازدهار للإنسانية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

ألقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026، التي تستضيفها الهند بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، إلى جانب نخبة من ممثلي الحكومات، ومسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين.

وفى كلمته؛ أعرب المهندس رأفت هندي عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي تستضيفها جمهورية الهند، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية والصداقة طويلة الأجل التي تجمع بين مصر والهند، مشيرا إلى التعاون التاريخي بين البلدين في إطار حركة عدم الانحياز؛ مضيفا أن البلدان تقف اليوم مجددا لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسانية ويحقق الازدهار المشترك. 

وأعرب المهندس رأفت هندي عن تقديره لحكومة الهند على استضافة القمة، ودورها القيادي في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يركز على الإنسان، بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة التنمية والكرامة الإنسانية والازدهار المشترك.

وأوضح أن مصر تفخر بمشاركتها في صياغة مخرجات القمة، كما تشارك كرئيس مشارك لمجموعة عمل ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال القمة.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن مصر اعتمدت منذ عام 2019 استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ارتكزت على دمج تطبيقاته في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والعدالة، والخدمات الحكومية مما أسهم في ترسيخ دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية مصر الرقمية كقدرة وطنية لتحقيق الأثر؛ مضيفا أن هذه الجهود أسهمت في تقدم مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.

كما لفت إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية والعربية لتعظيم أثر مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات نتيجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي فإنه يتعين على دول الجنوب العالمي أن تسهم في توجيه هذا التحول برؤية مشتركة؛ مؤكدا أن مصر والهند تقفان اليوم كدولتين عريقتين أمام مهمة معاصرة تتمثل في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتنمية والازدهار للجميع.

وفي ختام كلمته، أعلن المهندس رأفت هندي عن تأييد مصر الكامل ودعمها لإعلان قمة تأثير الذكاء الاصطناعي – نيودلهي 2026.

حضر الجلسة السفير كامل جلال سفير مصر في جمهورية الهند، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى سياق متصل؛ شارك المهندس  رأفت هندي في حفل عشاء رسمي أقامه ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة.

الجدير بالذكر أن قمة تأثير الذكاء الاصطناعي تهدف إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية، ودفع النمو الشامل، وتعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان، والحريصة على حماية الكوكب. كما تسعى القمة إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي والفرص المرتبطة به.

وترتكز القمة على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإنسان، والكوكب، والتقدم. وتمثل القمة منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف، مع طرح أولويات جديدة، وتطوير أطر تعاون عملية؛ لتحقيق أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وزير اتصال اتصالات AI Impact Summit 2026 الذكاء الاصطناعي الهند رأفت هندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

ترشيحاتنا

الخطيب

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

النادي الأهلي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

محمد صلاح

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد