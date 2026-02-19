قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
فن وثقافة

الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض

تارا عبود
تارا عبود
أوركيد سامي

تعيش كرمة (تارا عبود) معاناة مع شقيقتيها فى الضفة الغربية بعد أن فرقت الحرب الإسرائيلية على غزة بينهن وبين والدها (إياد نصار) المحاصر هناك رغم حصوله على تصريح سفر إلى الضفة الغربية، وذلك ضمن أحداث أولى حلقات مسلسل صحاب الأرض الذي يُعرض على قنوات DMC  بالتوازى مع منصة Watch IT
فى ظل انقطاع الكهرباء وضعف خدمات الاتصال والانترنت نشاهد كرمة تتحدث مع والدها عبر مكالمة فيديو متقطعة تحاول فيها الاطمئنان عليه، تنقطع المكالمة فجأة نتيجة لغارة جديدة على بيت عمها حيث يتواجد والدها، مما يزيد من قلقها وخوفها عليه وتحاول الاتصال به مرة أخرى دون جدوى.


تحاول كرمة أن تتماسك لتعتنى بالأختين الصغيرتين، لكن الخوف والقلق على والدها يأكلانها من الداخل. فإلى اي مدى تصمد أمام هذه المسؤولية الكبيرة وإلى أي مدى تتحمل ويلات الحرب؟.

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.

