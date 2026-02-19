الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض

تعيش كرمة (تارا عبود) معاناة مع شقيقتيها فى الضفة الغربية بعد أن فرقت الحرب الإسرائيلية على غزة بينهن وبين والدها (إياد نصار) المحاصر هناك رغم حصوله على تصريح سفر إلى الضفة الغربية، وذلك ضمن أحداث أولى حلقات مسلسل صحاب الأرض الذي يُعرض على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch IT

فى ظل انقطاع الكهرباء وضعف خدمات الاتصال والانترنت نشاهد كرمة تتحدث مع والدها عبر مكالمة فيديو متقطعة تحاول فيها الاطمئنان عليه، تنقطع المكالمة فجأة نتيجة لغارة جديدة على بيت عمها حيث يتواجد والدها، مما يزيد من قلقها وخوفها عليه وتحاول الاتصال به مرة أخرى دون جدوى.



تحاول كرمة أن تتماسك لتعتنى بالأختين الصغيرتين، لكن الخوف والقلق على والدها يأكلانها من الداخل. فإلى اي مدى تصمد أمام هذه المسؤولية الكبيرة وإلى أي مدى تتحمل ويلات الحرب؟.

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.