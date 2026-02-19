قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تحديد موعد التحقيق مع محمد عواد في الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
عبدالله هشام

يستعد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، للخضوع للتحقيقات بعد أزمة اعتراضه على قرارات المدير الفني خلال الفترة الماضية.

ويخضع عواد للتحقيق داخل نادي الزمالك استعدادا للعودة للتدريبات والاستعداد لخوض المباريات القادمة في الدوري.

وحدد نادي الزمالك يوم الأحد المقبل، لعقد التحقيق مع محمد عواد خصوصا بعد تكرار رفضه الجلوس على مقاعد الاحتياط.

تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك

وبدأت أزمة محمد عواد بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بتروجيت وسبب توتر واضح داخل الفريق واتمنع عن حضور التدريبات حتى دفع النادي لاتخاذ قرار إيقافه وتحويله للتحقيق.

وقرر الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها 400 ألف جنيه على عواد نتيجة رفضه الالتزام بالقرار الفني، إلى جانب امتناعه عن التدريبات.

وسبق أن تعرض محمد عواد لغرامة بنفس القيمة (400 ألف جنيه) قبل مباراة كايزري تشيفز بالكونفيدرالية بعدما رفض أيضًا فكرة الجلوس احتياطيًا.

ووصل مجموع الغرامات التي تم توقيعها على عواد هذا الموسم وصل إلى مليون جنيه. وبعد اعتراض اللاعب وتقدمه بتظلم رسمي، قررت الإدارة إحالته للتحقيق لحسم الموقف بشكل قانوني.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك محمد عواد

الافطار
التورلي
ازالة تعدي
انارة
