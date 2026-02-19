الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، افتتح مجلس السلام من أجل غزة بادعاء مضلل، حيث استهل كلمته بالقول إنه أنهى ثماني حروب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال عصيًا عليه. وفي معرض ترحيبه بالدول الأعضاء اليوم، قال ترامب: "لم يسبق أن بلغ مجلس السلام هذا المستوى من المكانة الرفيعة".

وأضاف أن الدول المترددة في الانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة، سوف تنضم، مؤكدا أنه سيعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط.

وأوضح أن مجلس السلام هو من إنجازات إداراته إلى جانب إنهاء عدد من الحروب، لافتا إلى أن الأوضاع في غزة معقدة، وأن تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه، وهناك الكثير من العمل بحاجة للإنجاز في غزة.