مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
أخبار العالم

ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران

القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أن الأيام العشرة المقبلة قد تحسم أمر الاتفاق مع إيران، مضيفا أن المحادثات معها كانت جيدة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته خلال افتتاح مجلس السلام من أجل غزة "سنرى إلى أين تصل الأمور بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب، أنه لا يمكن السماح لإيران الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن أمورا سيئة ستحصل مع إيران إذا لم نتوصل لاتفاق.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، افتتح مجلس السلام من أجل غزة بادعاء مضلل، حيث استهل كلمته بالقول إنه أنهى ثماني حروب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال عصيًا عليه. وفي معرض ترحيبه بالدول الأعضاء اليوم، قال ترامب: "لم يسبق أن بلغ مجلس السلام هذا المستوى من المكانة الرفيعة".

وأضاف أن الدول المترددة في الانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة، سوف تنضم، مؤكدا أنه سيعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط.

