ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أن الأيام العشرة المقبلة قد تحسم أمر الاتفاق مع إيران، مضيفا أن المحادثات معها كانت جيدة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته خلال افتتاح مجلس السلام من أجل غزة "سنرى إلى أين تصل الأمور بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب، أنه لا يمكن السماح لإيران الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن أمورا سيئة ستحصل مع إيران إذا لم نتوصل لاتفاق.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، افتتح مجلس السلام من أجل غزة بادعاء مضلل، حيث استهل كلمته بالقول إنه أنهى ثماني حروب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال عصيًا عليه. وفي معرض ترحيبه بالدول الأعضاء اليوم، قال ترامب: "لم يسبق أن بلغ مجلس السلام هذا المستوى من المكانة الرفيعة".

وأضاف أن الدول المترددة في الانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة، سوف تنضم، مؤكدا أنه سيعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط.