إعلام أمريكي: المناورات الروسية الصينية مع إيران تربك واشنطن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن المناورات البحرية الروسية الصينية مع إيران في مضيف هرمز عقدت الخطط الأمريكية لشن عملية عسكرية ضد طهران.

وذكرت صحيفة "ذا وور زون" الأمريكية، في تقرير لها أن وجود عدد محدود من السفن الروسية والصينية في مضيق هرمز وخليج عمان لا يمثل تهديداً عسكريا مباشرا للمصالح الأمريكية، لكنه قد يعقد خطط شن هجوم على إيران.

وكان المتحدث باسم قصر الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، أن المناورات البحرية الروسية-الإيرانية كان مخطط لها مسبقا.

وأشار بيسكوف، إلى أن المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق للتوتر، مؤكدا أن روسيا تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس في ظل الأوضاع المحيطة بإيران.

وتأتي المناورات في الوقت الذي تحشد فيه الولايات المتحدة قوات عسكرية، قرب إيران تزامنا مع تقارير غربية تحدثت عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت أقرب ما تكون إلى عمل عسكري واسع ضد إيران.