مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
توك شو

أمتى مريض السكر ميصومش ؟.. حسام موافي يرد

حسام موافي
حسام موافي
البهى عمرو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى السكري الذين يعتمدون على الإنسولين من الصيام خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الطعام لفترات طويلة قد يعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة تصل أحيانًا إلى تهديد الحياة.

وأوضح "موافي"خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى إمداد مستمر بالطاقة من الطعام، وأن صيامهم قد يؤدي إلى نقص حاد في الطاقة وارتفاع مستويات الأسيتون في الدم، ما قد يصل في بعض الحالات إلى الغيبوبة.

وأشار الدكتور موافي إلى أن مرضى السكري الذين يستخدمون أقراص الأدوية يمكنهم الصيام، شريطة إجراء تحليل السكر التراكمي قبل بداية الشهر للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وتجنب أي مضاعفات محتملة.

وأنهى موافي حديثه بالتأكيد على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ قرار الصيام للحفاظ على السلامة والصحة.

الدكتور حسام موافي طب قصر العيني الإنسولين

اضطراب الحزن المطوّل
ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
