أمتى مريض السكر ميصومش ؟.. حسام موافي يرد

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى السكري الذين يعتمدون على الإنسولين من الصيام خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الطعام لفترات طويلة قد يعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة تصل أحيانًا إلى تهديد الحياة.

وأوضح "موافي"خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى إمداد مستمر بالطاقة من الطعام، وأن صيامهم قد يؤدي إلى نقص حاد في الطاقة وارتفاع مستويات الأسيتون في الدم، ما قد يصل في بعض الحالات إلى الغيبوبة.

وأشار الدكتور موافي إلى أن مرضى السكري الذين يستخدمون أقراص الأدوية يمكنهم الصيام، شريطة إجراء تحليل السكر التراكمي قبل بداية الشهر للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وتجنب أي مضاعفات محتملة.

وأنهى موافي حديثه بالتأكيد على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ قرار الصيام للحفاظ على السلامة والصحة.