مفتي الجمهورية: النية ينبغي أن تكون حاضرة في كل العبادات

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن النية واحدة من الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة في كل العبادات والأعمال، مشيرا إلى أن النية لو كانت خالصة لله استحق العبد الثواب من الله سبحانه وتعالى.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم “إنما الأعمال بالنيّات ، وإنما لكل امريء مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه”.

وتابع مفتي الجمهورية، أن النية في الصيام تتحقق كشكل من أشكال الطاعة لله سبحانه وتعالى