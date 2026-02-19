طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا

جاءت نهاية الحلقة الثانية من مسلسل اتنين غيرنا بصدمة كبيرة للمشاهدين، بعد محاولة انتحـ.ـار نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، وهو ما أدى إلى لقائها الفعلي الأول بدكتور حسن (آسر ياسين)، بعد لقاء عابر من سنوات، هذا اللقاء العابر كان عندما أعلنت له زوجته (هنادي مهنا) خبر حملها، لكن هذا كان بداية تدهور العلاقة بينهما والطلاق في النهاية.



في الوقت نفسه، فبعد وفاة والد نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، وطردها من الجنازة بواسطة أخيها، وتصوير كل ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاب نور بانهيار عصبي وتعود إلى منزلها، ثم تقرر الانتحار بتناول الكثير من الحبوب والأدوية، لتقوم عاليا (نور إيهاب) شقيقة دكتور حسن التي كانت تعمل معها في موقع التصوير، بنقلها إلى المنزل لإنقاذها، وهو ما يؤدي إلى اللقاء الأول المنتظر بين حسن ونور.



اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.