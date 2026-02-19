إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

عبرت الفنانة هدى الاتربي عن سعادتها بأصداء الحلقة الأولى من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 أمام الفنان ياسر جلال.

تجسد الاتربي شخصة "هالة" زوجة "مودي" والذي يطلقها في أحداث الحلقة الأولى بسبب غيرتها الشديدة عليه طوال الوقت مما يسبب له الكثير من المشاكل

وكتبت هدى عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام "مستعجلين على ايه .. انتم لسة شوفتوا جنان من هالة؟"

*قصة مسلسل كلهم بيحبوا مودي*



ومسلسل كلهم بيحبوا مودي هو مسلسل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول رجل أعمال ثري اعتاد على أن تلبى كل طلباته ورغباته منذ أن كان صغيرًا وقضى معظم حياته في السهر واللهو وأصبح مزواجًا ولكنه يتعرض لخسارة ثروته بالكامل وخلال مرحلة الانهيار هذه يعيش العديد من المشكلات والمواقف الطريفة خاصة بعدما يلجأ للزواج من فتاة شعبية لإنقاذ نفسه من هذا الوضع

*أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي*

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي يشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم ياسر جلال وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وأيتن عامر وهدى الإتربي وجوري بكر وهو من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج أحمد شفيق.