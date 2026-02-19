قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
تقى الجيزاوي

عبرت الفنانة هدى الاتربي عن سعادتها بأصداء الحلقة الأولى من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 أمام الفنان ياسر جلال.

تجسد الاتربي شخصة "هالة" زوجة "مودي" والذي يطلقها في أحداث الحلقة الأولى بسبب غيرتها الشديدة عليه طوال الوقت مما يسبب له الكثير من المشاكل

وكتبت هدى عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام "مستعجلين على ايه .. انتم لسة شوفتوا جنان من هالة؟"

*قصة مسلسل كلهم بيحبوا مودي*

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي هو مسلسل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول رجل أعمال ثري اعتاد على أن تلبى كل طلباته ورغباته منذ أن كان صغيرًا وقضى معظم حياته في السهر واللهو وأصبح مزواجًا ولكنه يتعرض لخسارة ثروته بالكامل وخلال مرحلة الانهيار هذه يعيش العديد من المشكلات والمواقف الطريفة خاصة بعدما يلجأ للزواج من فتاة شعبية لإنقاذ نفسه من هذا الوضع

*أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي*

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي يشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم ياسر جلال وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وأيتن عامر وهدى الإتربي وجوري بكر وهو من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج أحمد شفيق.

هدى الاتربي مسلسل كلهم بيحبوا مودي ياسر جلال السباق الرمضاني لعام 2026

