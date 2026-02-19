قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إمام مسجد السيدة زينب: هذه الأسماء لا يجوز تسمية الأبناء بها.. فيديو

برنامج "اقرأ وربك الأكرم"
برنامج "اقرأ وربك الأكرم"
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، على سؤال من فتاة تقول فيه: في بعض الأسماء مؤمن وكريم وحليم، ازاي يتسموا بأسماء ربنا؟

وقال الشيخ أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن هناك أسماء لله تعالى لا يجوز تسمية الأبناء بها مثل: الله، الرحمن.

وتابع: ولكن هناك أسماء يجوز التسمية بها مثل: مؤمن وكريم وحليم، مع الفرق في الشتبيه في الصفة بين الخالق وبين المخلوق.

وكشف أحمد عصام فرحات، عن معنى اسم الله المقيت الذي ذكر في سورة النساء "وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا" فهو الذي يوصل لكل إنسان فينا ما يحتاجه من الطعام والشراب وما يحتاجه وما ينفعه وما يقتات به سواء للغني أو الفقير وكل المخلوقات.

وكشف أحمد عصام فرحات، أن الله تعالى لديه أسماء أخرى غير التسعة والتسعين اسما، فيقول النبي "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

وتابع: إذن هناك أسماء اخرى لله تعالى غير التسعة والتسعين، ومعنى حديث النبي "إن لله تسعة وتسعين اسما" هذا لا يعني الحصر في هذا العدد.

الأسماء أﺳﻤﺎء لله تسمية الأبناء أسماء يجوز التسمية بها إمام مسجد السيدة زينب الشيخ أحمد عصام فرحات

صورة أرشيفية

