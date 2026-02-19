قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إزاي نعرف ربنا؟ سؤال من طفل يجيب عنه إمام مسجد السيدة زينب.. فيديو

برنامج "اقرأ وربك الأكرم"
برنامج "اقرأ وربك الأكرم"
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، على سؤال طفل يقول فيه "ازاي نعرف ربنا؟

وقال الشيخ أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن هناك آيات في القرآن الكريم في سورة الطور تتحدث عن عظمة الله تعالى فهو الخالق العظيم ولا يصلح أن يكون خالق في الكون غيره.

واستشهد أحمد عصام فرحات، بقوله تعالى (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ) والذي قرأها الطفل الموهوب: إسلام محمود خلال الحلقة.

إزاي نعرف ربنا؟

وأكد أن هذه الآيات تخاطب عقولنا وتقول إن الإنسان له ثلاث احتمالات: إما أن يخلق نفسه أو لم يوجد له خالق، أو أن يكون له خالق.

الطفل الموهوب: إسلام محمود

وذكر أن الاحتمال الأول مستحيل أن يخلق نفسه لأنه لم يكن موجود أصلا، والاحتمال الثاني لا يصح أن يأتي الإنسان من العدم فأي شئ في الكون له بداية وله سبب، وسيبقى الاحتمال الثالث وهو الصحيح أن الإنسان مخلوق وخالقه هو الله عزوجل.

وأوضح أن الخالق له صفات يجب أن توجد فيه، وهو أن يكون قادر وسميع وبصير وعليم وفيه صفات عظيمة، فإذن خالق الناس كلها وهذا الكون هو الله عزوجل.

وتابع: وكى نعرف الله تعالى علينا أن نقرأ القرآن الكريم ونفهم معانيه ونفهم هذا القرآن من خلال علماء الأزهر الذين يخدمون القرآن منذ أكثر من ألف عام.

وأوضح أنه يجب علينا أن نتأمل في هذا الكون حتى نعرف الله تعالى، كما يجب علينا أن نتعرف كذلك على أسماء الله الحسنى.

واستشهد بقوله تعالى (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) والذي قرآها الطفل الموهوب: إسلام محمود.

مسجد السيدة زينب الشيخ أحمد عصام فرحات ازاي نعرف ربن القرآن الكريم أسماء الله الحسنى

صورة أرشيفية

