غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن غياب اللاعب عمرو الجزار، مدافع الفريق، عن قائمة مواجهة الجونة جاء بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.

وأوضح جاب الله أن اللاعب شعر بإجهاد في العضلة الضامة اليمنى، ما دفع الفريق الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة قبل انطلاق المران الجماعي. وأكد طبيب الأهلي أن هذه الفحوصات أسفرت عن ضرورة منح اللاعب راحة مؤقتة لضمان عدم تفاقم الإصابة.

وأشار جاب الله إلى أن الجهاز الفني قرر إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية مؤقتًا، مع خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يبدأ من اليوم. الهدف من البرنامج هو تجهيز عمرو الجزار للعودة تدريجيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية دون التأثير على حالته البدنية.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية