قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن غياب اللاعب عمرو الجزار، مدافع الفريق، عن قائمة مواجهة الجونة جاء بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.

وأوضح جاب الله أن اللاعب شعر بإجهاد في العضلة الضامة اليمنى، ما دفع الفريق الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة قبل انطلاق المران الجماعي. وأكد طبيب الأهلي أن هذه الفحوصات أسفرت عن ضرورة منح اللاعب راحة مؤقتة لضمان عدم تفاقم الإصابة.

وأشار جاب الله إلى أن الجهاز الفني قرر إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية مؤقتًا، مع خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يبدأ من اليوم. الهدف من البرنامج هو تجهيز عمرو الجزار للعودة تدريجيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية دون التأثير على حالته البدنية.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية

الأهلي النادي الأهلي الدوري المصري الجونة عمرو الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ترشيحاتنا

ليلى زاهر وهشام جمال

أول سحور.. ليلى زاهر تشارك صورة لـ هشام جمال من المنزل

سوا سوا

بهاء سلطان يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ "سوا سوا"

روج أسود

«روج أسود» الحلقة 1.. لقاء سويدان تطلب الخلع وطلاق فرح الزاهد

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد