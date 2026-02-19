شاب يشعل النيران في سيارة نجل عمه بسبب خلافات عائلية بأطفيح

تحولت خلافات عائلية في مدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة إلى واقعة حريق متعمد، بعدما أقدم شاب على إشعال النيران في سيارة نجل عمه الملاكي بدافع الانتقام، دون أن يسفر الحادث عن إصابات بشرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق في سيارة ملاكي متوقفة أمام أحد المنازل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين أن النيران اشتعلت في سيارة ماركة «مرسيدس» مملوكة لمزارع يبلغ من العمر 50 عامًا.



وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، ما حال دون وقوع خسائر أكبر.



وخلال الفحص، اتهم مالك السيارة نجل عمه، 20 عامًا، بارتكاب الواقعة عمدًا على خلفية خلافات عائلية بينهما. وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإضرام النيران في السيارة بدافع الانتقام.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.