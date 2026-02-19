بسبب التبول اللاإرادي.. أم تعذب طفلتها حتي الموت في المنوفية

لقيت طفلة مصرعها تبلغ من العمر 5 سنوات علي يد والدتها وزوجها بمركز السادات وذلك بعد تعذيبها وضربها.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية من مستشفي السادات باستقبال طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصابة بجروح وكدمات وحروق وآثار تعذيب علي جسدها ووفاتها متأثرة بإصابتها.

بالانتقال تبين مصرع الطفلة جنة نتيجة تعرضها للتعذيب ومتأثرة باصابتها.

وبسؤال الام وزوجها أكدت أنها كانت تتعدي علي طفلتها بالضرب بسبب تبولها اللاإرادي.

فيما تم احتجاز الام وزوجها في قسم الشرطة للعرض علي النيابة لتسببهم في وفاة طفلتهم الصغيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.