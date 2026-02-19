بالشوربة.. طبيبة توضح أفضل طريقة للإفطار الصحي في رمضان

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، على أهمية وجبة الإفطار كفرصة لبداية نظام غذائي صحي يساعد الجسم على الوقاية من الأمراض وضبط مستويات الدهون والكولسترول.



وأوضحت خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم روان أبو العينين أن الإفطار الصحي يبدأ بتمرة أو كوب ماء مع ربع معلقة عسل وعصرة ليمون، ثم طبق شوربة خفيف بدون دقيق أو سمنة، مثل شوربة الطماطم أو البصل أو المشروم، لتجنب زيادة الدهون وتحقيق الإشباع قبل تناول الوجبة الرئيسية.



وحول الوجبة الرئيسية، نصحت بتناول البروتين أولًا (ربع فرخة أو قطعة لحم بحجم نصف كف اليد أو سمك)، مع الفريك، البرغل، أو الرز البسمتي، مع تقليل النشويات البسيطة والاعتماد على الخضروات الغنية في المحشي.



وشددت على اتباع هذه الإرشادات يساعد على تجنب زيادة الوزن أو ارتفاع الدهون الثلاثية والكولسترول، ويجعل الصائم ينهي الشهر الفضيل بصحة جيدة.