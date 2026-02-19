خطوة بخطوة.. كيفية صرف منحة الـ400 جنيه على بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه شهريًا، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المقررة للأسر الأكثر احتياجًا، والمقرر صرفها لمدة شهرين «مارس وأبريل»، على أن يتم إتاحتها قبل خلال رمضان المبارك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويستفيد من المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأوضحت وزارة التموين أن المواطن المستحق تصله رسالة نصية (SMS) على بون صرف الخبز تفيد باستحقاقه لقيمة المنحة، ويتم الصرف تلقائيًا من خلال بطاقة التموين دون الحاجة إلى تقديم طلب أو التوجه لأي جهة إدارية، حيث تُضاف قيمة الدعم الإضافي إلى البطاقة التموينية مباشرة.

وتُصرف المنحة بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، ولمدة شهرين، بالتوازي مع الدعم التمويني الشهري المعتاد، دون أن يؤثر ذلك على قيمة المقررات الأساسية التي يحصل عليها المواطن.

ويمكن صرف المنحة من خلال بدالي التموين، ومنافذ «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، وذلك عبر نحو 40 ألف منفذ منتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس.

وبشأن السلع المتاحة، يحق للمواطن اختيار احتياجاته من قائمة السلع المحددة، بحد أقصى شهريًا يشمل: 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو، و3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو، و3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا)، بالإضافة إلى 6 عبوات مكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة، ويتم خصم قيمة المشتريات من إجمالي مبلغ المنحة المخصص للبطاقة.

وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الدعم الشهري المعتاد بالتوازي مع المنحة الإضافية، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام عمليات الصرف، وضمان توافر السلع بالمنافذ دون انقطاع، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد من المواطنين، بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه في التوقيت المحدد.

حزمة الـ40 مليار جنيه.. الفئات المستحقة

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي يختلف بشكل ملحوظ عن السنوات الماضية فيما يتعلق بتحديد الشرائح المستحقة للدعم وتوفير حزم الحماية الاجتماعية لهم، وذلك عقب إعلان الحكومة حزمة دعم اجتماعي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، وتقديم الإعلامي أحمد دياب، حيث أوضح أن الدولة باتت تمتلك أدوات أكثر دقة وفاعلية في توجيه الدعم لمستحقيه.

قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح جاب الله أن الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، أصبحت تمتلك قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تضم أسماء المستحقين للدعم، وهو ما يتيح توجيه المساعدات بصورة مباشرة إلى الفئات المستهدفة دون عشوائية أو ازدواجية في الصرف.

وأشار إلى أن تطور البنية الرقمية لمنظومة الدعم مكّن الحكومة من حصر الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر دقة، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.

صرف مباشر دون وسيط لضمان الشفافية

وأكد الخبير الاقتصادي أن مبالغ الدعم تُصرف مباشرة إلى المواطنين المستحقين دون وجود وسيط، الأمر الذي يضمن وصول المبالغ كاملة إلى مستحقيها ويقلل من فرص التسرب أو الهدر، مشددًا على أن هذا النهج يعكس تحسنًا واضحًا في آليات إدارة منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الدولة تعتزم توفير الدعم لنحو 15 مليون أسرة ضمن الحزمة الجديدة، في إطار خطة شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا.

تحديد واضح للفئات المستفيدة

وأشار جاب الله إلى أن الفئات المستفيدة من الحزمة محددة بوضوح، حيث تحصل 5 ملايين أسرة على الدعم بشكل مباشر، إلى جانب عدد من المزارعين الذين يستفيدون من برامج الدعم الحكومي المختلفة، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين دخول صغار المزارعين.

ويأتي ذلك في إطار رؤية أوسع تستهدف دعم قطاعات الإنتاج، خاصة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

دعم صحي متكامل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية

وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي اهتمام الدولة بتطبيق منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول المواطنين على العلاج بالمجان، إلى جانب توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية، حيث لا يقتصر الدعم على الجوانب النقدية فقط، بل يمتد ليشمل الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بما يعزز من جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.

واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن حزمة الـ40 مليار جنيه تعكس توجّهًا واضحًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، عبر آليات أكثر تنظيمًا وشفافية، مع ضمان وصول الدعم النقدي والخدمي إلى مستحقيه بصورة مباشرة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا في توقيت بالغ الأهمية.