قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يُطلق الهلال الأحمر المصري حملة هلال الخير، في إطار رسالته الإنسانية لتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات الغذائية والإغاثية التي تستهدف إطعام ستة مليون ونصف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر والأشقاء في قطاع غزة.

تشمل الحملة إقامة موائد إفطار يومية بـ 20 موقعا تمتد داخل القاهرة ودور المغتربات والأيتام والمسنين التابعة للهلال الأحمر المصري بالمحافظات، إلى جانب توزيع وجبات إفطار ساخنة يوميا ووجبات سحور، إضافة إلى توزيع كراتين تضم مواد غذائية متكاملة تكفي احتياجات الأسر المتعففة طوال  الشهر الكريم.

وفي هذا الإطار، يواصل المطبخ الإنساني جهوده ضمن حملة هلال الخير 2026، حيث يستهدف إفطار عابري السبيل عبر تقديم وجبات إفطار ساخنة يومية بمدينة العريش ورفح والشيخ زويد، كما يقدم المطبخ المتنقل المُقام داخل معبر رفح البري وجبات الإفطار والسحور للوافدين والمغادرين من المرضى والمصابين ومرافقيهم من الأشقاء الفلسطينيين.

وتستكمل مسيرة العطاء بإفطار مليون صائم داخل قطاع غزة من خلال تجهيز وتوزيع مليون وجبة إفطار ساخنة للأهالي داخل قطاع غزة عبر مطبخ زاد العزة الرمضاني.

وتمتد جهود المطبخ الإنساني، لخدمة المجتمع السيناوي من خلال تجهيز وتوزيع 500 وجبة إفطار يوميا على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي شمال سيناء، وإقامة مائدة إفطار داخل مقر الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، وذلك في إطار جهود الجمعية لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

كما تستهدف مبادرة “تمرة خيرك”، كسر صيام المارة والمسافرين في الشوارع والطرق السريعة بكافة المحافظات.

وفي إطار دوره لتعزيز المشاركة المجتمعية التطوعية، يُطلق الهلال الأحمر المصري حملة “ساعة لغيرك.. يكتر خيرك” التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين مشاركة المتطوعين في تعبئة الكراتين الغذائية داخل مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، يُنظم الهلال الأحمر المصري عددا من الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي تجمع بين العمل الإنساني وتعزيز روح التطوع، من بينها «الدورة الرمضانية» التي تستهدف خلق أجواء تنافسية وترفيهية تسهم في تقوية روح الفريق بين المتطوعين، والعاملين فيما يهدف نشاط “كأس المنظمات” في نسخته السابعة إلى دمج كوادر الهلال الأحمر المصري مع المنظمات الإنسانية الشريكة في أجواء مميزة.

ويستعرض برنامج «فانوس وقطائف» والذي يُبث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قصصًا إنسانية من تاريخ الهلال الأحمر المصري وجهوده الممتدة، في حين تسهم «فوازير المسابقة الثقافية الرمضانية » في دمج المتطوعين على مستوى الجمهورية وتعزيز وعيهم بمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بأسلوب تفاعلي. 

ويتميز الشهر بـ الإفطار الجماعي السنوي للهلال الأحمر المصرى ،الذي يهدف إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين المتطوعين والعاملين وترسيخ روح الأسرة الواحدة في أجواء رمضانية مفعمة بالإنسانية.

وفي إطار دوره التوعوي، ينشر الهلال الأحمر المصري حملة توعوية بعنوان «كبسولة صحية»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تهدف إلى تعزيز الوعي بأسس الصيام الصحي والآمن، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال تقديم نصائح طبية مبسطة وإرشادات غذائية وسلوكية تساعد المرضى على صيام شهر رمضان بطريقة آمنة، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم والوقاية من المضاعفات.

والجدير بالذكر، أن حملة «هلال الخير» تأتي استمرارًا لدور  الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، بما يسهم في نشر روح التضامن المجتمعي وترسيخ قيم العطاء خلال شهر رمضان الكريم .

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري حملة «هلال الخير» الإنسانية التكافل التكافل والتراحم شهر رمضان المبارك المبادرات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

سعر الدولار

في أول أيام رمضان.. الدولار يرتفع 10 قروش بتعاملات مساء اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الذهب

في أول أيام رمضان.. الذهب يعاود الصعود في مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 19-2-2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

الإحصاء يطلق مسابقة مصر في أرقام بالتعاون مع الإذاعة المصرية

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد