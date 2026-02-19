حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان

يُطلق الهلال الأحمر المصري حملة هلال الخير، في إطار رسالته الإنسانية لتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات الغذائية والإغاثية التي تستهدف إطعام ستة مليون ونصف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر والأشقاء في قطاع غزة.

تشمل الحملة إقامة موائد إفطار يومية بـ 20 موقعا تمتد داخل القاهرة ودور المغتربات والأيتام والمسنين التابعة للهلال الأحمر المصري بالمحافظات، إلى جانب توزيع وجبات إفطار ساخنة يوميا ووجبات سحور، إضافة إلى توزيع كراتين تضم مواد غذائية متكاملة تكفي احتياجات الأسر المتعففة طوال الشهر الكريم.

وفي هذا الإطار، يواصل المطبخ الإنساني جهوده ضمن حملة هلال الخير 2026، حيث يستهدف إفطار عابري السبيل عبر تقديم وجبات إفطار ساخنة يومية بمدينة العريش ورفح والشيخ زويد، كما يقدم المطبخ المتنقل المُقام داخل معبر رفح البري وجبات الإفطار والسحور للوافدين والمغادرين من المرضى والمصابين ومرافقيهم من الأشقاء الفلسطينيين.

وتستكمل مسيرة العطاء بإفطار مليون صائم داخل قطاع غزة من خلال تجهيز وتوزيع مليون وجبة إفطار ساخنة للأهالي داخل قطاع غزة عبر مطبخ زاد العزة الرمضاني.

وتمتد جهود المطبخ الإنساني، لخدمة المجتمع السيناوي من خلال تجهيز وتوزيع 500 وجبة إفطار يوميا على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي شمال سيناء، وإقامة مائدة إفطار داخل مقر الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، وذلك في إطار جهود الجمعية لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

كما تستهدف مبادرة “تمرة خيرك”، كسر صيام المارة والمسافرين في الشوارع والطرق السريعة بكافة المحافظات.

وفي إطار دوره لتعزيز المشاركة المجتمعية التطوعية، يُطلق الهلال الأحمر المصري حملة “ساعة لغيرك.. يكتر خيرك” التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين مشاركة المتطوعين في تعبئة الكراتين الغذائية داخل مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، يُنظم الهلال الأحمر المصري عددا من الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي تجمع بين العمل الإنساني وتعزيز روح التطوع، من بينها «الدورة الرمضانية» التي تستهدف خلق أجواء تنافسية وترفيهية تسهم في تقوية روح الفريق بين المتطوعين، والعاملين فيما يهدف نشاط “كأس المنظمات” في نسخته السابعة إلى دمج كوادر الهلال الأحمر المصري مع المنظمات الإنسانية الشريكة في أجواء مميزة.

ويستعرض برنامج «فانوس وقطائف» والذي يُبث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قصصًا إنسانية من تاريخ الهلال الأحمر المصري وجهوده الممتدة، في حين تسهم «فوازير المسابقة الثقافية الرمضانية » في دمج المتطوعين على مستوى الجمهورية وتعزيز وعيهم بمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بأسلوب تفاعلي.

ويتميز الشهر بـ الإفطار الجماعي السنوي للهلال الأحمر المصرى ،الذي يهدف إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين المتطوعين والعاملين وترسيخ روح الأسرة الواحدة في أجواء رمضانية مفعمة بالإنسانية.

وفي إطار دوره التوعوي، ينشر الهلال الأحمر المصري حملة توعوية بعنوان «كبسولة صحية»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تهدف إلى تعزيز الوعي بأسس الصيام الصحي والآمن، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال تقديم نصائح طبية مبسطة وإرشادات غذائية وسلوكية تساعد المرضى على صيام شهر رمضان بطريقة آمنة، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم والوقاية من المضاعفات.

والجدير بالذكر، أن حملة «هلال الخير» تأتي استمرارًا لدور الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، بما يسهم في نشر روح التضامن المجتمعي وترسيخ قيم العطاء خلال شهر رمضان الكريم .