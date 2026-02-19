ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال خميس من القاهرة، يسأل فيه: «ما مقدار زكاة الفطر هذا العام، هل هي 25 جنيها أم 27 جنيها؟»، مشيدًا بسؤاله لأنه يرغب في أداء العبادة على الوجه الصحيح.

وأوضح الشيخ محمد كمال خلال فتوى له، أن زكاة الفطر فريضة شرعية فرضها النبي ﷺ على العبد والحر والذكر والأنثى، وتشمل كل من الفرد نفسه وزوجته وأولاده حتى الرضع، ويجب إخراجها خلال أيام شهر رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، ولا يجوز إخراجها قبل رمضان بيوم واحد، بينما يجوز البدء من أول أيام الشهر.

مقدار زكاة الفطر 2026

وأشار أمين الفتوى إلى أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1447هـ قد حُدد من قبل دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف بمبلغ 35 جنيهًا عن كل فرد، وهو الحد الأدنى الذي يمكن إخراجه عن كل شخص، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء. كما يمكن إخراج مبلغ أعلى إذا أراد الشخص زيادة الثواب والأجر، أما من لا يملك القدرة المالية على دفع هذا المبلغ فلا تجب عليه الزكاة.

وأضاف الشيخ محمد كمال أن حساب هذا المبلغ استند إلى تقدير قيمته بالقمح، حيث تم احتساب سعر الكيلوجرام من القمح المستخدم في الطعام اليومي، ووصل الحد الأدنى إلى 35 جنيهًا لضمان إمكانية إخراج الزكاة بسهولة ويسر من قبل جميع المكلفين.