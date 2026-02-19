قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في دور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 6 مارس.

ليفربول يدخل اللقاء بعد سلسلة انتصارات أعادت الثقة للفريق، أبرزها الفوز على برايتون بثلاثة أهداف دون رد يوم السبت الماضي على ملعب "آنفيلد"، بالإضافة إلى الفوز على سندرلاند بهدف مقابل لا شيء قبل أيام قليلة.

ويعول الفريق على تألق نجمه المصري محمد صلاح، الذي استعاد جزءًا من مستواه القوي، وسجل هدفًا وصنع آخر بالإضافة إلى التسبب في ركلة جزاء أمام برايتون، ليقود ليفربول إلى الانتصار ويبرز دوره الحاسم في خط الهجوم.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون يوم الجمعة الموافق 6 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفريقين في هذا الدور الحاسم من البطولة.

ويأمل ليفربول في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم لإنقاذ موسمه المحلي، بعد خروجه من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مما يجعل البطولة الحالية فرصة لإثبات الذات وتحقيق إنجاز مهم للفريق وجماهيره.

