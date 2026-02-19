كيليان مبابي.. لاعب لا يُوقف وهيمنة مطلقة على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي إثبات جدارته كأحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، بعد موسم استثنائي في دوري أبطال أوروبا، حيث يبرز كمحرك رئيسي لهجوم فريقه وصانع الفارق في المباريات الكبرى.

بحسب الإحصاءات الرسمية، فإن مساهمة مبابي في البطولة هذا الموسم تعد مهيمنة بكل المقاييس.. فقد سجل 13 هدفًا، وأكمل 14 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع أهدافه وتمريراته الحاسمة إلى 27، مما يعكس تأثيره المباشر على نتائج فريقه في المسابقة.

كما يظهر تفوقه في مؤشر "الأهداف المتوقعة" (xG) بمعدل 9.19، مما يؤكد فعاليته الكبيرة أمام المرمى، وقدرته على خلق الفرص الخطرة بانتظام.

إحصاءات مبابي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا:

13 هدفًا

14 تمريرة حاسمة

9.19 متوسط الأهداف المتوقعة (xG)

45 تسديدة

24 تسديدة على المرمى

26 فرصة صُنعت

هذا الأداء الاستثنائي يعزز مكانة مبابي كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويؤكد أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه في اللحظات الحاسمة، سواء في تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص.

مع استمرار هذا المستوى، يبدو أن مبابي سيكون لاعبًا حاسمًا في صراع فريقه على لقب البطولة، ومصدرًا دائمًا للإبداع والهجوم المميز على مدار المباريات المقبلة.