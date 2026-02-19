قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها.. ودول أسهمت بنحو 7 مليارات دولار لدعم غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتصور أن مجلس السلام التابع له سيشرف على الأمم المتحدة، وهو ما لا يخفف المخاوف من أنه يسعى إلى استبدال الهيئة العالمية بكيانه الخاص.

وأوضح ترامب خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة في واشنطن: "سيكون مجلس السلام بمثابة هيئة تشرف على الأمم المتحدة وتتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح".

لم يقترح ترامب إلغاء الأمم المتحدة بالكامل بل قال إنه ينبغي تعزيز هذه الهيئة لمعالجة مشاكل العالم بشكل أفضل، على عكس ما فعلته في السنوات الأخيرة.

وتابع : "سنحرص على أن تكون مرافقها جيدة. إنهم بحاجة إلى المساعدة، وبحاجة إلى المساعدة المالية. سنساعدهم مالياً، وسنحرص على أن تكون الأمم المتحدة قابلة للاستمرار".

وكان أحد أسباب المشاكل المالية التي واجهتها الأمم المتحدة هو عجز الولايات المتحدة عن سداد ما يقرب من 4 مليارات دولار من مستحقاتها. وقد حذر أمينها العام من "انهيار مالي وشيك".

قال ترامب إن الأشخاص الذين يستبعدون الأمم المتحدة بشكل قاطع مخطئون. 

