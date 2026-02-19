توني بلير: خطة ترامب للسلام الأمل الوحيد لغزة والمنطقة والعالم

أشاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، اليوم الخميس برؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، معلناً أن خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة "لا تزال الأفضل، بل الأمل الوحيد لغزة والمنطقة والعالم أجمع".

ردد بلير ما قاله ترامب بأن غزة لديها إمكانات "هائلة"، مشيراً إلى ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، ومتوسط ​​أعمار سكانها الصغير، و"قربها من أسواق إقليمية وعالمية كبيرة".

وقال بلير إن رؤية المجلس لغزة والشرق الأوسط لا تنطوي على "سلام زائف من إعلانات لا يقصدها أحد واتفاقيات لا ينوي أحد الالتزام بها، بل على التزام حقيقي بمنطقة يمكنك فيها، سواء كنت مسلماً أو يهودياً أو مسيحياً أو من أي دين أو لا دين، أن تنهض بجهودك الخاصة وتشعر بأن حكومتك إلى جانبك، لا على ظهرك".

كان بلير، الذي قاد بريطانيا إلى حرب العراق خلال فترة رئاسته للوزراء، مرشحاً محتملاً لرئاسة مجلس السلام. إلا أن دوره في الغزو الأمريكي للعراق أضر بسمعته في الدول العربية، وفي دوره كمبعوث لعملية السلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء فترة رئاسته للوزراء، لم يكن محبوباً لدى العديد من الفلسطينيين الذين رأوا فيه انحيازاً لإسرائيل.