محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

أعتقد أنه ربما للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية التي تخلو فيها الأدوار النهائية من مسابقة كأس مصر أقدم بطولة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم "بدأت عام 1921 " من فرعي الأسرة الكروية الأهلي والزمالك.. البطلين التاريخيين للمسابقة خرجا على التوالي...الأول بالهزيمة في دور الـ32 من فريق المصرية للاتصالات والثاني بالهزيمة في دور الـ 16 أمام سيراميكا كليوباترا.. ظروف خروج الفريقين أثارت غضباً جماهيرياً واسعا وجدلا لا ينتهي حول أسباب الخروج ....تراوحت هذه الأسباب ما بين ضغط المباريات نتيجة كثرة البطولات التي يشارك فيها الفريقين والاضطرار للعب بدون الدوليين أحياناً أو المشاركة بالبدلاء والناشئين أحيانا أخرى.. لكن لم يقف أحد عند نقطة هامة جداً وهي أن بطولة الكأس عموماً في كافة أرجاء العالم تحمل الكثير من المفاجآت كان آخرها على سبيل المثال خروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ال64 وخروج ريال مدريد من كأس ملك أسبانيا من دور ال16 على يد فريق ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية… جماهير الكرة المصرية اعتادت أن ترى الفريقين أو أحدهما على الأقل في النهائي أو قبل النهائي وكأن الكرة المصرية استثناء مما يحدث في العالم ...الفرصة سانحة الآن أمام ثمان فرق منها خمسة فرق لم يسبق لها نيل شرف التتويج بالبطولة الأعرق " بتروجيت..زد..سيراميكا.. طلائع الجيش .. المصرية للاتصالات " فيما سبق لبيراميدز وحرس الحدود وإنبي الفوز بها من قبل ....لو استثنينا جماهير القطبين الكبيرين وهي الأغلبية الكاسحة فإن بقية جماهير الكرة عليها توجيه الشكر للمصرية للاتصالات وسيراميكا لتقديمهما فرصة ذهبية لا يعلم إلا الله متى تتكرر مرة أخرى لترى بطلاً غير معتاد .