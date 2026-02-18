قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد ماهر
محمد ماهر

أعتقد أنه ربما للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية التي تخلو فيها الأدوار النهائية من مسابقة كأس مصر أقدم بطولة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم "بدأت عام 1921 "  من فرعي الأسرة الكروية الأهلي والزمالك.. البطلين التاريخيين للمسابقة خرجا على التوالي...الأول بالهزيمة في دور الـ32 من فريق المصرية للاتصالات والثاني بالهزيمة في دور الـ 16 أمام سيراميكا كليوباترا.. ظروف خروج الفريقين أثارت غضباً جماهيرياً واسعا وجدلا لا ينتهي حول أسباب الخروج ....تراوحت هذه الأسباب ما بين ضغط المباريات نتيجة كثرة البطولات التي يشارك فيها الفريقين والاضطرار للعب بدون الدوليين أحياناً أو المشاركة بالبدلاء والناشئين أحيانا أخرى.. لكن لم يقف أحد عند نقطة هامة جداً وهي أن بطولة الكأس عموماً في كافة أرجاء العالم تحمل الكثير من المفاجآت كان آخرها على سبيل المثال خروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ال64 وخروج ريال مدريد من كأس ملك أسبانيا من دور ال16 على يد فريق ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية… جماهير الكرة المصرية اعتادت أن ترى الفريقين أو أحدهما على الأقل في النهائي أو قبل النهائي وكأن الكرة المصرية استثناء مما يحدث في العالم ...الفرصة سانحة الآن أمام ثمان فرق منها خمسة فرق لم يسبق لها نيل شرف التتويج بالبطولة الأعرق  " بتروجيت..زد..سيراميكا.. طلائع الجيش .. المصرية للاتصالات " فيما سبق لبيراميدز وحرس الحدود وإنبي الفوز بها من قبل ....لو استثنينا جماهير القطبين الكبيرين وهي الأغلبية الكاسحة فإن بقية جماهير الكرة عليها توجيه الشكر للمصرية للاتصالات وسيراميكا لتقديمهما فرصة ذهبية لا يعلم إلا الله متى تتكرر مرة أخرى لترى بطلاً غير معتاد .

الكرة المصرية كأس مصر الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

صلاة التراويح

رمضان 2026.. متى تبدأ صلاة التراويح في مصر وعدد ركعاتها ؟

ترشيحاتنا

لحظه إنقاذ الطفل

خلال 6 ساعات.. الدفاع المدني السوري ينقذ طفلا سقط في بئر بعمق 30 مترا

تصريحات أمريكية حول المحادثات مع إيران: “الوضع متقلب ولن نستبق الأحداث” وسط توتر دولي متصاعد

تصريحات أمريكية حول المحادثات مع إيران: “الوضع متقلب ولن نستبق الأحداث”

دونالد ترامب

ترامب سيعلن في اجتماع مجلس السلام تعهد الدول الأعضاء بأكثر من 5 مليارات دولار لغزة

بالصور

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان
سحور رمضان
سحور رمضان

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد