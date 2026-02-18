قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
بالصور

سعر كيا سيراتو 2015 المستعملة

كيا سيراتو 2015
كيا سيراتو 2015
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة كيا سيراتو ‏موديل 2015‏.

وتأتي سيارة كيا سيراتو موديل 2015، بمحركين الأصغر بسعة 1.6 لتر يولد قوة 130 حصانا وعزم دوران 160 نيوتن متر، وهو مثالي للقيادة اليومية داخل المدن بفضل استهلاكه الاقتصادي للوقود وناقل الحركة الأوتوماتيكي، أما المحرك الأكبر بسعة 2.0 لتر فيقدم أداء أقوى بقوة 154 حصانا وعزم دوران 194 نيوتن متر، مما يوفر تسارعا أفضل وتجربة قيادة أكثر ديناميكية على الطرق السريعة.

من حيث التصميم والميزات، تتميز كيا سيراتو 2015 بتصميم سيدان أنيق ورياضي يتسع لخمسة ركاب بشكل مريح، مع مساحة صندوق خلفي واسعة تبلغ 482 لترًا، تشمل الميزات الداخلية والخارجية المتاحة (حسب الفئة) فتحة سقف، وتشغيل بدون مفتاح، ومقاعد مدفأة، وشاشة لمس، مما يوفر مستوى جيدا من الراحة والتجهيزات مقارنة بالعديد من منافسيها في نفس الفئة السعرية.

فيما يتعلق بالسلامة والموثوقية، تم تجهيز السيارة بأنظمة أمان قياسية مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ووسائد هوائية، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وحساسات ركن، تعرف السيارة بقيادتها الهادئة والمريحة وموثوقيتها العامة، مما يجعلها خيارا شائعا للمستخدمين الذين يبحثون عن سيارة عائلية عملية واقتصادية في التشغيل والصيانة.

أما عن سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2015‏، فيتراوح بمتوسط سعر 640 الف جنيه، ومن الممكن ان يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة .

