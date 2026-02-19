مسلسل إثبات نسب الحلقة 1.. درة تصدم باختفاء ابنها وعائلتها تقيم عزاءها

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل إثبات نسب أحداثا مشحونة، حيث وضعت المشاهدين منذ البداية أمام حالة من الغموض والتساؤلات، خاصة حول شخصية «نوال» التي تقدمها درة.

وتنطلق الأحداث مع صدمة نوال باختفاء نجلها فور استيقاظها، لتدخل في حالة ذعر وهي تصرخ باسمه علي، ويحاول جارها، الذي يجسده الفنان محسن محيي الدين، احتواء الموقف ومساندتها، قبل أن يبلغ الشرطة عن فقدان الطفل.

وتصطدم نوال خلال التحقيق بحقيقة صادمة، بعدما يؤكد ضابط الشرطة عدم وجود أي أوراق رسمية تثبت زواجها أو حتى وجود طفل باسم نجلها، ما يفتح باب الشك في روايتها.

وتفاجئ الحلقة الجمهور بظهور عائلة نوال وهم يقيمون عزاءها رغم أنها ما زالت على قيد الحياة، إلى جانب مطالبة والدها بمبلغ مالي من شريكها في الصيدلية، في مشاهد تزيد من تعقيد الصورة.

وتستعرض الأحداث عائلة هشام الذي يجسده نبيل عيسى، ومعاناته مع مرض والده، وتختتم الحلقة بلحظة مؤثرة بوفاة الأب، بعد اقتراب عايدة رياض من أجهزة التنفس الصناعي.

مسلسل إثبات نسب

تراهن الفنانة درة على مسلسل إثبات نسب المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان عبر قناتي النهار والمحور، إلى جانب مسلسل «علي كلاي»، حيث يحمل العمل عددًا من المفاجآت التي من المنتظر أن تثير اهتمام جمهورها وتحقق صدى واسعًا فور عرضه.

يتوقع أن يحدث «إثبات نسب» حالة من الجدل والضجة الكبيرة مع انطلاق حلقاته الأولى، خاصة في ظل طبيعة الموضوع الذي يتناوله والمعالجة الدرامية المختلفة التي يعتمد عليها العمل، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.

وتقدم درة خلال أحداث المسلسل دورًا مفاجئًا ومهمًا يعد محطة فارقة في مشوارها الفني، حيث تخوض من خلاله تحديًا جديدًا يبرز جانبًا مختلفًا من أدائها التمثيلي بعيدًا عن الأدوار التقليدية التي قدمتها في أعمال سابقة.

ويأتي العمل ضمن اختياراتها الفنية التي تحرص من خلالها على التنوع وتقديم شخصيات تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية عميقة، في انعكاس واضح لرغبتها الدائمة في تطوير أدواتها الفنية ومفاجأة الجمهور بأدوار غير متوقعة.

ومن المنتظر أن يحظى «إثبات نسب» بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال موسم رمضان، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال المعروضة، خاصة مع اعتماد العمل على عناصر تشويقية وقصة تتكشف مفاجآتها تباعًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من إخراج أحمد عبده، ويتقاسم بطولته محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب صراع أكبر من قدرتها بعد أن يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة، ومع تصاعد الأحداث تتحول من أم تحاول حماية طفلها إلى امرأة مشكوك في روايتها وفي ذاكرتها وفي سلامتها النفسية.