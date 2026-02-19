روجينا تتوهج في حد أقصى .. وصباح تخطف الأنظار .. وإشادات بأسلوب المخرجة مايا زكى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل «حد أقصى» تفاعلًا واسعًا عقب عرضها على شاشتي CBC وCBC Drama، بالإضافة إلى منصة Watch iT!، حيث تألقت النجمة روجينا في دور صباح بأداء قوي ومؤثر.

روجينا قدمت الشخصية بواقعية واضحة و خفة دم، مزجت فيها بين القوة والطموح والانكسار، لتؤكد مجددًا انها نجمة من العيار الثقيل.

وقد ظهر بوضوح تألق مايا زكي التى نالت إشادات من المتابعين على السوشيال ميديا في إدارة الإيقاع الدرامي والكادرات القريبة التي أبرزت التفاصيل النفسية للشخصيات، لتمنح الحلقة الأولى طابعًا مشوقًا وبداية قوية تمهد لأحداث أكثر تصاعدًا في الحلقات المقبلة.

و دارت أحداث الحلقة حول شخصية صباح، موظفة مبيعات عقارات (سيلز) بإحدى الشركات الراقية، التي تعيش في حارة شعبية وتسعى لإثبات نفسها مهنيًا وسط منافسة شرسة. وكشفت الحلقة جانبًا إنسانيًا مؤثرًا من حياتها، بعدما ذهبت إلى طبيبة النساء والتوليد التي تجسدها نشوى مصطفى، طالبةً إجراء عملية حقن مجهري، في مشاهد اتسمت بالصدق والانفعال العالي.

ويشارك في البطولة إلى جانبها كل من محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، إلى جانب نخبة من النجوم، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج المخرجة المتألقة مايا أشرف زكي.