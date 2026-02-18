مسلسل حد أقصى الحلقة 1.. روجينا تتعرض للنصب والقبض على خالد كمال

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “حد اقصي” العديد من الأحداث.

والتى من ابرزها محاولة صباح (روجينا) لتحقيق عدد من الاتفاقات مع العملاء لأنها تعمل مندوبة عقارات فى احدي الشركات .

وتذهب صباح مع زوجها انور (خالد كمال) لطبيبة النساء (نشوي مصطفي) والتى تخبرها ان موضوع الحمل صعب بالنسبة لها .

ويتم القبض على زوجها (خالد كمال) بسبب مشادة كلامية حدثت بينه وبين احد الأشخاص بسبب حادثة عالطريق والفيديو تداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

صباح تتعرض للنصب بعد ان اخبرتها شقيقتها نوسة (فدوي عابد) ان صاحب الجمعية الذى وضعوا فيها مبالغ مالية ضخمة نصاب وسافر للخارج وتقرر ان تقدم على قرض هى وزوجها.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.