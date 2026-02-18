فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على بيان نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :الزمالك يصدر بيانا ..يندد فيه بأخطاء تحكيمية فى مباراة سيراميكا ..ويهدد باتخاذ اجراءات تصاعدية تحفظ حقوقه ..دون ان يتطرق الى هذه الاجراءات..!!

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن صمته في السابق لم يكن ضعفًا، بل جاء حرصًا على انتظام المسابقات المحلية وعدم تأثرها رغم تكرار أخطاء الحكام ضد الفريق، وكذلك الضغط الرهيب للمباريات في عدد أيام قليلة وفي أكثر من بطولة قارية ومحلية، وذلك إعلاءً للمصلحة العامة للكرة المصرية.

وأضاف بيان الزمالك : الدليل على ذلك إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيراميكا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ، في غياب العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين رغم مطالبة النادي بتأجليها خاصة وأن الزمالك يمثل مصر في بطولة قارية، وكذلك شهدت أخطاءً تحكيمية واضحة، وجاءت تحت تأثير مجموعة من التصرفات التي سبقت المباراة توحي بأن خسارة الزمالك للمباراة ستحدث لا محالة.



وتابع: ويتساءل النادي عن أسباب عدم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بوقتٍ كافٍ، على غير المعتاد، حيث تم الكشف عنه بعد منتصف الليلة التي سبقت اللقاء.

وأردف : كما يطرح الزمالك تساؤلات مشروعة حول عدم تعيين طاقم تحكيم دولي لتقنية الفيديو.

و يضع مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة أمام مسؤولياته، مطالبًا بمراجعة شريط المباراة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طاقم التحكيم ومعاقبتهم، وعدم إسناد أي مباريات مقبلة للفريق إلى هذا الطاقم، وسيتم إرسال شكوى رسمية بهذا المعنى إلى اتحاد الكرة.

واختتم الزمالك بيانه قائلا : وإذا كان الزمالك خسر بطولة كان يحمل لقبها منذ الموسم الماضي، فإن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما شهدته الأيام الأخيرة من قرارات لم تكن منصفة للزمالك، ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومخطئٌ من يتوهم أن حقوق نادي الزمالك ستضيع هباءً .