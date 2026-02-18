قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
أخبار العالم

عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية

عواصف عنيفة تضرب غرب اليونان وتُخلي تجمعات سكنية بسبب الانهيارات الأرضية
عواصف عنيفة تضرب غرب اليونان وتُخلي تجمعات سكنية بسبب الانهيارات الأرضية
أ ش أ

 اجتاحت موجة ثالثة متتالية من الطقس العنيف مناطق واسعة من اليونان، متسببة في اضطرابات كبيرة، خصوصًا في الأقاليم الغربية، حيث أدت الأمطار الغزيرة المستمرة إلى انهيارات أرضية وأضرار واسعة في الطرق والبنية التحتية.

ونتيجة لذلك، اضطرت السلطات إلى إخلاء تجمعين سكنيين على منحدرات جبل تايجيتوس بعد تضرر مبانٍ وطرق جراء الانهيارات، فيما انهارت جدران ساحات منازل وتضررت شبكة الطرق المحلية، وسُجلت أخطر الأضرار في مستوطنة ماتشالاس بمنطقة ألاجونيا.

وفي جزيرة كورفو، تسببت الانهيارات الأرضية وهبوط التربة في مشكلات كبيرة على شبكة الطرق، ومن المقرر أن يتوجه حاكم إقليم الجزر الأيونية ورؤساء بلديات الجزيرة الثلاثة إلى أثينا للاجتماع مع نائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية كوستاس كاتسافادوس؛ لبحث التدخلات العاجلة وتوفير تمويل فوري.

وفي منطقة أجنانتا بإقليم إبيروس، تم تسجيل انهيارات أرضية إضافية نتيجة الأمطار الغزيرة، فيما وُصفت الأوضاع هناك بأنها "تحت السيطرة" حتى الآن.

وفي منطقة لوروس، تسببت الأمطار المتواصلة في ارتفاع منسوب المياه وتحول السهل إلى ما يشبه "بحيرة"، أما في إقليم إيليا، فقد بقيت قرية مازاراكي التابعة لبلدية إيليدا معزولة بعد انهيار أرضي امتد لأكثر من 700 متر عند مدخل التجمع السكني.

وتواصل السلطات مراقبة المناطق المتضررة عن كثب، محذرة السكان الاقتراب من المواقع الخطرة، فيما تستعد فرق الطوارئ للتدخل فور استعادة إمكانية الوصول إلى المناطق المعزولة.

الطقس العنيف مناطق واسعة من اليونان الأقاليم الغربية الأمطار الغزيرة انهيارات أرضية الطرق والبنية التحتية

