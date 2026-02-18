عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية

اجتاحت موجة ثالثة متتالية من الطقس العنيف مناطق واسعة من اليونان، متسببة في اضطرابات كبيرة، خصوصًا في الأقاليم الغربية، حيث أدت الأمطار الغزيرة المستمرة إلى انهيارات أرضية وأضرار واسعة في الطرق والبنية التحتية.

ونتيجة لذلك، اضطرت السلطات إلى إخلاء تجمعين سكنيين على منحدرات جبل تايجيتوس بعد تضرر مبانٍ وطرق جراء الانهيارات، فيما انهارت جدران ساحات منازل وتضررت شبكة الطرق المحلية، وسُجلت أخطر الأضرار في مستوطنة ماتشالاس بمنطقة ألاجونيا.

وفي جزيرة كورفو، تسببت الانهيارات الأرضية وهبوط التربة في مشكلات كبيرة على شبكة الطرق، ومن المقرر أن يتوجه حاكم إقليم الجزر الأيونية ورؤساء بلديات الجزيرة الثلاثة إلى أثينا للاجتماع مع نائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية كوستاس كاتسافادوس؛ لبحث التدخلات العاجلة وتوفير تمويل فوري.

وفي منطقة أجنانتا بإقليم إبيروس، تم تسجيل انهيارات أرضية إضافية نتيجة الأمطار الغزيرة، فيما وُصفت الأوضاع هناك بأنها "تحت السيطرة" حتى الآن.

وفي منطقة لوروس، تسببت الأمطار المتواصلة في ارتفاع منسوب المياه وتحول السهل إلى ما يشبه "بحيرة"، أما في إقليم إيليا، فقد بقيت قرية مازاراكي التابعة لبلدية إيليدا معزولة بعد انهيار أرضي امتد لأكثر من 700 متر عند مدخل التجمع السكني.

وتواصل السلطات مراقبة المناطق المتضررة عن كثب، محذرة السكان الاقتراب من المواقع الخطرة، فيما تستعد فرق الطوارئ للتدخل فور استعادة إمكانية الوصول إلى المناطق المعزولة.