بعد ساعات طويلة من الصيام ، يفقد الجسم جزءًا من السوائل والطاقة ويحتاج إلى تعويض ذكي وسريع عند الإفطار كثيرون يتجهون إلى المشروبات الصناعية المليئة بالسكر لكنها ترهق المعدة وترفع السكر بسرعة ثم يهبط فجأة.

عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

لذلك تبقى العصائر الطبيعية الخيار الأفضل لترطيب الجسم وتنشيط الدورة الدموية ودعم عملية التخلص من السموم بشكل طبيعي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أولًا عصير الليمون بالنعناع

يعتبر من أفضل المشروبات المنعشة بعد الإفطار الليمون غني بفيتامين سي الذي يدعم المناعة ويساعد الكبد على أداء وظيفته في تنقية الجسم أما النعناع فيهدئ المعدة ويخفف الانتفاخ يمكن تحليته بملعقة عسل بدل السكر للحصول على فائدة أكبر وطعم متوازن

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

ثانيًا عصير البرتقال الطازج

البرتقال يعوض الجسم بالسوائل والفيتامينات بسرعة كما أنه يساعد على تحسين امتصاص الحديد بعد يوم صيام طويل يفضل تناوله طازجًا دون إضافة سكر حتى لا يفقد قيمته الغذائية ويمكن مزجه مع الجزر لزيادة الفائدة والحصول على مضادات أكسدة إضافية

ثالثًا عصير البطيخ

البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء لذلك يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة كما أنه خفيف على المعدة ومثالي بعد وجبة الإفطار بساعتين يمكن إضافة قطرات من الليمون لتعزيز الطعم والفائدة

رابعًا عصير الرمان

الرمان من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية ويساعد في دعم صحة القلب وتنشيط الدورة الدموية كما يمنح شعورًا بالطاقة والحيوية يفضل تناوله باعتدال وبدون سكر للحفاظ على فوائده

خامسًا عصير التفاح مع القرفة

التفاح يدعم الهضم ويساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم أما القرفة فتعزز عملية الحرق وتحسن حساسية الجسم للأنسولين هذا المشروب مناسب خاصة لمن يشعر بالخمول بعد الإفطار

سادسًا عصير الخيار والكرفس

هذا العصير مناسب لمن يبحث عن تنظيف طبيعي للجسم الخيار غني بالماء والكرفس يساعد على تقليل احتباس السوائل يمكن إضافة قليل من عصير الليمون لتحسين الطعم وجعل المشروب أكثر انتعاشًا

سابعًا عصير التمر بالحليب

بعد يوم صيام طويل يحتاج الجسم إلى طاقة سريعة وآمنة التمر مصدر طبيعي للسكريات الصحية والحليب يمد الجسم بالبروتين والكالسيوم يمكن تناوله عند الإفطار مباشرة بكميات معتدلة لإعادة النشاط دون إرهاق المعدة

نصائح مهمة للحصول على أقصى فائدة