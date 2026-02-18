مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عُقدت في جنيف برعاية الولايات المتحدة، انتهت دون تحقيق تقدم ملموس في مسار تسوية الأزمة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي وصف الجولة بأنها «صعبة للغاية ولكن عملية»، في حين نقلت وسائل إعلام روسية أن أجواء اليوم الأول اتسمت بالتوتر الشديد، مشيرا إلى وجود حالة من التشاؤم داخل الأوساط الروسية، حيث يرى عدد من الخبراء أن المحادثات لم تقدم جديدًا يُذكر بشأن إنهاء الأزمة.

وأضاف أن وزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بمواصلة استهداف المدنيين خلال فترة التفاوض، معتبرة أن ذلك يعرقل جهود السلام، كما وجّهت انتقادات إلى قادة أوروبيين، متهمة إياهم بالسعي إلى إطالة أمد الصراع.

وبيّن أن ما تحقق فعليًا خلال المحادثات اقتصر على ترتيبات تتعلق بتبادل الأسرى بين الجانبين، دون إحراز تقدم في ملفات أوسع، مثل وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين أو التوصل إلى تفاهمات سياسية شاملة.