تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
توك شو

مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف

منار عبد العظيم

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عُقدت في جنيف برعاية الولايات المتحدة، انتهت دون تحقيق تقدم ملموس في مسار تسوية الأزمة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي وصف الجولة بأنها «صعبة للغاية ولكن عملية»، في حين نقلت وسائل إعلام روسية أن أجواء اليوم الأول اتسمت بالتوتر الشديد، مشيرا إلى وجود حالة من التشاؤم داخل الأوساط الروسية، حيث يرى عدد من الخبراء أن المحادثات لم تقدم جديدًا يُذكر بشأن إنهاء الأزمة.

وأضاف أن وزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بمواصلة استهداف المدنيين خلال فترة التفاوض، معتبرة أن ذلك يعرقل جهود السلام، كما وجّهت انتقادات إلى قادة أوروبيين، متهمة إياهم بالسعي إلى إطالة أمد الصراع.

وبيّن أن ما تحقق فعليًا خلال المحادثات اقتصر على ترتيبات تتعلق بتبادل الأسرى بين الجانبين، دون إحراز تقدم في ملفات أوسع، مثل وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين أو التوصل إلى تفاهمات سياسية شاملة.

سورية الولايات المتحدة موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الاحتلال يعرقل السلام منذ 1948وينشر قواته في القدس لكبح طموحات الفلسطينيين

الأطفال والإنترنت

اتصالات الشيوخ : توجيه الرئيس بتنظيم استخدام وسائل التواصل للأطفال رؤية استباقية لحمايتهم

غزة

رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى: الوجود الإسرائيلي في القدس غير شرعي.. والاحتلال يكرس الاستيطان

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

