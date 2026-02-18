التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية هو تورم وعدوى تحدث في الزائدة الدودية، وعادةً ما يسبب ألمًا في الجانب الأيمن السفلي من البطن، وتُعد هذه الحالة طارئة وتتطلب علاجًا عاجلًا في المستشفى.

أعراض التهاب الزائدة الدودية:

-تبدأ الأعراض غالبًا بألم في منتصف البطن، حول السرة. وبعد بضع ساعات ينتقل الألم عادةً إلى الجانب الأيمن السفلي من البطن ويزداد سوءًا.

-قد يزداد الألم عند الحركة أو السعال أو الضغط على المنطقة المصابة. وقد يشعر المريض بتحسن طفيف عند ثني الركبتين باتجاه الصدر.

أعراض أخرى محتملة تشمل:

-الشعور بالغثيان أو القيء، أو فقدان الشهية.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-الامساك او الاسهال.

-التبول أكثر من المعتاد.

-الارتباك المفاجئ (خصوصًا لدى كبار السن).

مضاعفات خطيرة:

إذا لم يُعالج التهاب الزائدة الدودية بسرعة، فقد تنفجر الزائدة الدودية. وعند حدوث ذلك قد يشعر المريض بتحسن مفاجئ في الألم لفترة قصيرة، ثم يعقب ذلك عادةً ألم شديد ينتشر في جميع أنحاء البطن، وقد تصبح الحركة مؤلمة للغاية.