راقب نفسك .. أعراض الزائدة الملتهبة قبل انفجارها

يعاني الكثير من التهاب الزائدة الدودية ، ولا يستطيعون التفرقة بين ألام البطن وألام الزائدة الملتهبة، خاصة وأن الألم متشابه، لكن في حالة التهاب الزائدة الدودية يشعر المريض ببعض العلامات والألام غير المحتملة التي تتطلب فحص طبي عاجل لسرعة علاج الزائدة قبل انفجارها .

ما هي الزايدة الدودية؟

تشبه الزائدة الدودية شكل الإصبع، وهي عبارة عن بروز صغير مجوف يتصل بالأمعاء الغليظة ويقع تحديدًا في الجهة اليمنى أسفل البطن.

ورغم صغر حجمها الذي لا يتجاوز 10 سنتيمترات، يعد التهاب الزائدة الدودية من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي المهددة للحياة انتشارًا على مستوى العالم.

أعراض الزائدة

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة فتتراوح ما بين 37.5 و 38 درجة

فقدان الشهية.

الشعور بالغثيان، والقيء.

تراكم الغازات في البطن وانتفاخها.

الإمساك أو الإسهال.

كيف يتم تشخيص الزايدة الدودية؟

يستند تشخيص التهاب الزائدة الدودية إلى أعراض المريض والفحص الطبي العام الذي يشمل فحص المستقيم واختبارات الدم لمعاينة علامات الالتهاب مثل زيادة عدد خلايا الدم البيضاء واختبارات البول لاستبعاد احتمال الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

إضافة إلى هذا قد يُجري بعض الأطباء تصويراً بالأشعة السينية للصدر إذ قد يسبب الالتهاب الرئوي في أسفل الرئة اليمنى ألماً شبيهاً بألم التهاب الزائدة الدودية، كما يتم اللجوء إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية للتأكد ما إذا كانت الزائدة الدودية مصابة بالالتهاب.

كيف أعرف وجع الزائدة؟

قد تتشابه ألام الزائدة في الجسم مع ألام البطن والجهاز الهضمي، لكن أعراض الزائدة الدودية تتسم بكونها مفاجئة وحادة لدرجة قد توقظ المريض من نومه، كما أنها تشتد عند:

السعال أو العطس.

المشي أو الانحناء أو أداء أي حركات مفاجئة.

ثني الركبتين باتجاه البطن.

الضغط على الجهة اليمنى للبطن.

أعراض انفجار الزايدة

ومن أهم علامات انفجار الزائدة الدودية التي ينبغي أن يكون المريض وذويه على دراية بها:

آلام البطن غير المحتملة والتي تظهر بصورة مفاجئة.

الحمى، فقد تتراوح درجة الحرارة بين 39 و 40 درجة.

زيادة معدل ضربات القلب وضيق التنفس، والإغماء أحيانًا.

علامات التهاب الزايدة

هناك العديد من العلامات التي يشعر بها المريض وتنذر لوجود التهاب في الزائدة ، منها أعراض أساسية ومنها أعراض تشتد على المصاب في حالة الالتهاب الشديد ..

ألم البطن:

يبدأ عادةً في الجزء العلوي من البطن أو حول السرة، ثم ينتقل إلى أسفل الجانب الأيمن، وقد يتفاقم عند الحركة أو السعال أو الضغط على المنطقة.

الغثيان والقيء:

غالباً ما تحدث هذه الأعراض بعد بدء الألم.

فقدان الشهية:

قد يشعر الشخص بعدم الرغبة في تناول الطعام.

أعراض أخرى للزايدة :