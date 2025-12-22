في ثاني أيام الشتاء.. الأرصاد تُحذر من عودة الصقيع ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع أجواء شديدة البرودة صباحاً، وسطوع أشعة الشمس التي تساعد على الأجواء الدافئة نهاراً.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين (ثاني أيام الشتاء) طقس شديد البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و- فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 13

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 22 10

رفح 21 09

رأس سدر 22 13

نخل 18 06

كاترين 14 04

الطور 22 11

طابا 21 11

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 11

مطروح 20 10

السلوم 19 10

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 23 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 09

قنا 24 10

الأقصر 25 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 26 11