ديني

7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان

الجامع الأزهر يجهز وجبات إفطار للصائمين
الجامع الأزهر يجهز وجبات إفطار للصائمين
عبد الرحمن محمد

استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، أعلن الجامع الأزهر ملامح خطته الدعوية والعلمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بما يعزز دور الأزهر التاريخي في نشر منهج الوسطية والاعتدال، وتقديم الدعم الروحي والاجتماعي لزواره من مختلف دول العالم.

وتضمنت الخطة عددًا من المحاور الأساسية، يأتي في مقدمتها تنظيم صلوات التراويح بالقراءات العشر الكبرى بأصوات متميزة، حيث تُقام الصلاة يوميًا بواقع 20 ركعة بالقراءات القرآنية العشر، بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات المتعددة، كما يستعد الجامع خلال العشر الأواخر من رمضان لإقامة صلاة التهجد بواقع 8 ركعات يوميًا، وسط أجواء روحانية وإيمانية مميزة.

أما المحور الثاني، فيركز على الجانب الإنساني والاجتماعي لرسالة الأزهر، حيث يجهز بيت الزكاة والصدقات، وبتوجيهات الإمام الأكبر، أكبر مائدة إفطار داخل الجامع الأزهر، من خلال تقديم 7000 وجبة إفطار يوميًا للطلاب الوافدين، تشمل 5000 وجبة ساخنة و2000 وجبة جافة، إضافة إلى 3000 وجبة سحور، تأكيدًا على اهتمام الأزهر برعاية أبنائه وتهيئة أجواء رمضانية تجمع بين العلم والعبادة وروح التكافل.

ويتناول المحور الثالث البرامج العلمية والفكرية والملتقيات الفقهية، حيث أعدت إدارة الجامع برنامجًا علميًا يتضمن 137 درسًا ومحاضرة موزعة على مدار الشهر، منها 52 درسًا وقت الظهر بعنوان «رياض الصائمين» للرجال و«رمضانيات نسائية» للسيدات، إلى جانب 26 درسًا بعد العصر بعنوان «باب الريان»، و30 درسًا عقب صلاة التراويح، بالإضافة إلى 29 ملتقى فقهيًا يوميًا لمناقشة أحكام الصيام والعبادات.

ويشارك في تقديم هذه البرامج نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأساتذة جامعة الأزهر، ووعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

ويشمل المحور الرابع المقارئ القرآنية اليومية، حيث يتحول الجامع الأزهر خلال رمضان إلى مركز قرآني عالمي، مع تنظيم 130 مقرأة متنوعة طوال الشهر بواقع خمس مقارئ يوميًا، منها مقرأة مباشرة للسيدات بالقراءات العشر، وأخرى للرجال، ومقرأة إلكترونية برواية حفص عن عاصم للرجال وأخرى للسيدات، بالإضافة إلى مقرأة خاصة بالطلاب الوافدين بختمة مجودة.

كما تتضمن الخطة تنظيم 27 مقرأة صباحية بفروع الرواق الأزهري بالمحافظات، و27 مقرأة أخرى مسائية، ليصل إجمالي عدد المقارئ بالأروقة إلى 1404 مقرأة طوال الشهر، بإشراف محفظين معتمدين لضمان إتقان التلاوة وتصحيح الأحكام.

أما المحور الخامس، فيتعلق بالاحتفالات الدينية والمناسبات السنوية، حيث ينظم الجامع الأزهر احتفالات بسبع مناسبات كبرى خلال الشهر، أبرزها الاحتفال بمرور أكثر من 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، وذكرى غزوة بدر، وفتح مكة، وانتصارات العاشر من رمضان، واحتفالات ليلة القدر، وليلة عيد الفطر المبارك.

ويتمثل المحور السادس في الجوانب التنظيمية واللوجستية، حيث أنهت إدارة الجامع جميع الاستعدادات لاستقبال أعداد كبيرة من المصلين، من خلال تطوير مسارات الدخول والخروج لتسهيل الحركة، وإضافة حواجز تنظيمية بلاستيكية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير أعلى مستويات الراحة لرواد الجامع خلال الشهر الفضيل.

الجامع الأزهر الخطة الدعوية وجبات إفطار الوافدين شيخ الأزهر شهر رمضان

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

