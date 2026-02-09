قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
أخبار البلد

العمل توقع بروتوكول تعاون لدعم الكوادر البشرية وتقديم منح دراسية تصل إلى 45%

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

وقّع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة ، بروتوكول تعاون موسّع مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، يمثلها الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، وذلك بهدف تنمية مهارات العاملين بوزارة العمل والجهات التابعة لها، ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في سوق العمل.

ويستهدف البروتوكول دعم بناء قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة، من خلال إتاحة فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية والفنية...وبموجب هذا التعاون، يتم تقديم منح دراسية جزئية تصل إلى 45% لبرامج الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA) باللغتين العربية والإنجليزية، لصالح جميع العاملين بوزارة العمل وأسرهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منح مخصصة لأقاربهم من الدرجة الثانية، في إطار دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للعاملين وتحفيزهم على التطوير المستمر.

كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للإشراف على تنفيذ بنود التعاون، ووضع آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في القدرات المؤسسية والبشرية، بما يواكب المتطلبات الحديثة لإدارة الأعمال، والتحول المؤسسي، وريادة الأعمال، وسوق العمل المعاصر... وأكد وزير العمل أن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري كفء ومؤهل، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم سياسات التشغيل والتنمية البشرية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.

وزير العمل وزارة العمل التدريب المهني

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

الضفة

الفلسطيني للدراسات : عدد المستوطنين في الضفة الغربية يبلغ 750 ألفا تقريبا

علم اليمن

الأمم المتحدة تدعو اليمنيين لإطلاق عملية سياسية شاملة

صورة الملف

دول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة ومفاجأة بشأن الدواجن والأرصاد والذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

