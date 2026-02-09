قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

يبحث العديد من جماهير نادى الزمالك والكرة  المصرية، عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة في الدوري المصري ضمن منافسات موسم 2025-26.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة فى الدوري المصري

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في الدوري    

يتواجد الزمالك في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة من 14، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل ف 4 وتلقى هزيمتان.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة وتمكن من الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وتعرض لهزيمتين.

نادى الزمالك الزمالك سموحة الدوري الممتاز

