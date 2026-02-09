قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان .. تفاصيل هامة

الدواجن
الدواجن
محمود محسن

تشهد أسعار الدواجن قبل موسم رمضان، حالة من الاستقرار النسبي خاصة في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

 

85 جنيها بالمزارع.. رئيس شعبة الدواجن يكشف عن السعر العادل للدواجن
 

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن اجتماعًا عُقد اليوم مع وزيري الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر لمتابعة أزمة أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن الدولة ستتدخل فورًا إذا لم تنخفض الأسعار، بما في ذلك استيراد كميات من الخارج لضبط السوق وردع التجار الجشعين.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن السعر العادل لكيلو الدواجن في المزارع 85 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك بسعر أقصى 95 جنيهًا، مؤكدًا أن ضخ كميات كبيرة في منافذ التموين والرقابة من وزارة الزراعة سيضمن التزام التجار بهذه الأسعار.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه سيكون هناك التزام من التجار لأنه تم ضخ كميات كبيرة في منافذ التموين والزراعة حتى يتم ضبط الأسعار. 

عمرو أديب: الدواجن زادت بنسبة 50% من أسبوعين وكأنها ذهب
 

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه كان كل أملي أنه لا يجب ان نترك الناس في يد التجار الجشعين، خاصة في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن دور الحكومة تنظيم الأسواق بالعدل مع تحقيق ربح للتاجر ولكن ليس على دم المواطن.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدواجن زادت بنسبة 50% من أسبوعين وكأنها كسعر ذهب، وما يحدث غير طبيعي وشئ ضد المواطن وبه شيء من الطمع.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه اليوم بدأ التدخل وزارة التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر ووضعوا خطة لخفض الأسعار خاصة بعد وصول سعر كيلو البانية لـ 220 جنيه والدواجن الحية أكثر من 100 جنيه للكيلو 

اتحاد المنتجين يكشف السبب الرئيسي وراء إرتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
 

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن العرض والطلب وراء ارتفاع أسعار الدواجن خاصة قبل موسم رمضان، مشيرا إلى أنه نعمل على الوصول لسعر عادل للمواطنين، وتقيق هامش ربح للتجار، خاصة أن الدواجن يتم بيعها يوم بيوم على حسب سعرها.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”،  إنه خلال احتفالات الاقباط بعد 7 يناير ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 10% وبعدها انخفضت ولكنها عاودت  الارتفاع قبل إنطلاق موسم رمضان، خاصة أن الإستهلاك يزيد في رمضان بنسبة من 30 إلى 35%.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انتاجنا من الدواجن أكثر من العام الماضي بنسبة 20%، معلقا “لا داعي من المواطنين تخزين الدواجن بشكل كبير، لأنه يؤثر على الأسعار”. 

حرام على التجار.. ياسمين عز: الناس متفاجأة بارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

   أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن “الناس كلها متفاجئة بأرتفاع أسعار الدواجن، معلقة ”ارتفعت أسعار الدواجن والبانية من 30 جنيه إلى 50 جنيه".

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه "حرام على التجار والمتسبب في الزيادة
البانية وصل سعره من 180 إلى 230 جنيه والدواجن ارتفع أسعارها واقتربت من 100 جنيه للكيلو ".

وتابعت مقدمة برنامج كلام الناس"، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضبط الأسعار وضبط حركة السوق قبل موسم رمضان، وتم الإتفاق على إستيراد الدواجن المجمدة لضبط الأسعار".
 

أسعار الدواجن موسم رمضان الأسواق المصرية الزراعة التموين

