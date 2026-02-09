قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
بإمضاء رسمي .. السويد تدعم أهالي غزة من داخل مصر
رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر
بشرط .. إيران: مستعدون لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب
الممثلين بيطلعوا معاه حلوين.. محمد سامي يختار خالد يوسف لإخراج أول مشهد له ممثلا
اجتماعات وقرار جديد وتصريحات بمجلس النواب|ماذا فعل وزير التعليم قبل التعديل الوزاري بساعات؟
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
أسماء عبد الحفيظ

في السنوات الأخيرة، تحولت الألعاب الإلكترونية من وسيلة ترفيه بسيطة إلى عالم افتراضي متكامل يعيش فيه الأطفال والمراهقون لساعات طويلة يوميًا.

 ومع إعلان حجب إحدى الألعاب الشهيرة، روبلوكس، في بعض الدول بسبب محتوى اعتُبر غير مناسب تربويًا، عاد الجدل من جديد: هل أصبحت الألعاب الإلكترونية خطرًا حقيقيًا على التربية والسلوك؟

من الترفيه إلى التأثير النفسي

 قالت الدكتورة هبه شمندي أخصائي الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه لم تعد الألعاب تقتصر على التسلية أو تنمية الذكاء، بل باتت تحمل رسائل غير مباشرة تؤثر على قيم الطفل وسلوكياته. بعض الألعاب تعتمد على العنف المفرط، أو تكسر الحدود الأخلاقية، أو تطبع الطفل على سلوكيات لا تتوافق مع مجتمعه وثقافته، خاصة عندما تُمارس دون رقابة.

لماذا ينجذب الأطفال لهذه الألعاب؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

أوضحت شمندي أن الألعاب الإلكترونية صُممت بذكاء نفسي شديد، يعتمد على المكافآت السريعة، والمستويات المتدرجة، والإثارة المستمرة، ما يجعل الطفل متعلقًا بها نفسيًا. هذا التعلق قد يصل إلى حد الإدمان، حيث يشعر الطفل بالتوتر أو العصبية عند منعه من اللعب.

المخاطر التربوية الخفية

الخطر لا يكمن فقط في العنف، بل في:

  • العزلة الاجتماعية وضعف مهارات التواصل
  • تراجع التحصيل الدراسي
  • اضطرابات النوم
  • تقبل سلوكيات غير واقعية أو غير أخلاقية
  • ضعف العلاقة بين الطفل وأسرته

بعض الدراسات أشارت إلى أن الإفراط في الألعاب الإلكترونية قد يؤثر على نمو مناطق في الدماغ مسؤولة عن التركيز واتخاذ القرار.

هل الحجب هو الحل؟

وتري شمندي أن الحجب وحده ليس حلًا جذريًا، بل خطوة مؤقتة. الحل الحقيقي يبدأ من وعي الأسرة، واختيار الألعاب المناسبة للفئة العمرية، وتحديد وقت اللعب، ومشاركة الطفل أحيانًا في اللعبة لفهم عالمه.

كيف نحمي أبناءنا؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
  • تحديد وقت يومي واضح للعب
  • مراقبة محتوى اللعبة قبل تحميلها
  • تشجيع الأنشطة البديلة مثل الرياضة والقراءة
  • الحوار مع الطفل دون تخويف أو تهديد
  • في النهاية، الألعاب الإلكترونية ليست شرًا مطلقًا، لكنها تصبح خطرًا تربويًا حين تُترك بلا توجيه أو رقابة.
بعد حجب لعبة بعد حجب لعبة شهيرة الألعاب الإلكترونية لماذا ينجذب الأطفال لهذه الألعاب المخاطر التربوية الخفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

دعاء المغرب 22 شعبان للتوبة

دعاء المغرب 22 شعبان للتوبة.. كلمات نبوية للمغفرة والرجوع إلى لله

عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق،

عمرو موسى: لابد من انتخابات فلسطينية عاجلة لقيادات جديدة تقرأ الواقع والمستقبل

عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق

عمرو موسى: مصر حائط صد منيع أمام مخططات الكيان الإسرائيلي المحتل لتهجير الفلسطينيين

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد