رياضة

غياب نجم توتنهام هوتسبير عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة

توتنهام
توتنهام

قال توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام، إن ديستيني أودوجي، مدافع الفريق، سيغيب لمدة شهر تقريبًا بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وتعرض اللاعب الدولي الإيطالي للإصابة في الشوط الثاني من مباراة توتنهام التي خسرها 0-2 أمام مانشستر يونايتد، السبت، وغادر الملعب وهو يعرج، وحل محله الظهير الأيسر الشاب سوزا، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان يخوض أول مباراة له مع توتنهام؛ بعد انضمامه إليه قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي في يناير.

وتعد هذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يعاني فيها “أودوجي” من إصابة في أوتار الركبة، حيث غاب عن 7 مباريات خلال شهري ديسمبر ويناير، وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في مباراتي بيرنلي ومانشستر سيتي قبل إصابته في أولد ترافورد.

ولم يشارك في أول مباراتين من الموسم؛ بسبب إصابة في الركبة، ولم يبدأ سوى 8 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، بإجمالي 13 مباراة.

وقال المدرب توماس فرانك، في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لسوء الحظ، يعاني ديستيني أودوجي من إصابة في أوتار الركبة؛ لذا سيغيب عن الملاعب لمدة 4 إلى 5 أسابيع".

وأكد فرانك أن تحسين لياقة أودوجي البدنية؛ عملية مستمرة وطويلة الأمد، وأنها مزيج من عدة أمور، ما بين “تمارين الصالة الرياضية، والتعافي، والتدريب، والإدارة، وحجم المباريات”، وغيرها.

كما يغيب عن الفريق كل من جيمس ماديسون، وريتشارليسون، ولوكاس بيرجفال، وبن ديفيز، ومحمد قدوس، ورودريجو بنتانكور، بينما سيقضي القائد كريستيان روميرو أول عقوبة إيقاف من أصل 4 مباريات ضد نيوكاسل بعد طرده في الشوط الأول من مباراة السبت.

