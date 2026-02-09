ممدوح جبر: إسرائيل دولة مارقة تنتهك القانون الدولي والإنساني

قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن إسرائيل دولة مارقة لا تعترف بالقانون الدولي أو بالقانون الإنساني، مؤكداً أن ما تقوم به من سرقة الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية يثبت استمرار سياسة الاحتلال منذ عام 1967.

وأشار في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وجود حوالي 280 مستوطنة، إضافة إلى 256 بؤرة استيطانية ستصبح مستوطنة لاحقاً، وأن 18% من أراضي الضفة الغربية مخصصة لقواعد عسكرية ومعسكرات تدريب، فيما تبلغ نسبة الأراضي خلف الجدار الفاصل 12%، إلى جانب مصادرة نحو 700 كيلومتر مربع تحت مسمى "محميات طبيعية"، مع وجود 900 حاجز عسكري وترابي ثابت ومتنقل في الضفة الغربية.

وتابع، أن القرارات الأخيرة للكابينت الإسرائيلي تؤكد وجود حزمة تغييرات متكاملة على أراضي الضفة الغربية، بدءاً من مدينة الخليل، موضحاً أن هذه التحركات تشمل الاستيطان المتزايد وتهديد الأراضي الزراعية والفلاحين، بالإضافة إلى سياسة متعمدة لتقطيع أشجار الزيتون والبرتقال، وخلق ضغط اقتصادي وجغرافي على المواطنين الفلسطينيين، ما يهدد الاستقرار ويزيد من احتمالية اندلاع انتفاضة شعبية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع احتمالات الاحتكاك بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

