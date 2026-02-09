ذكي ومخلص.. كاريك يشيد بقائد مانشستر يونايتد

أشاد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بقائد الفريق الأول برونو فيرنانديز، خلال فترة تواجده مع الشياطين الحمر.

وقال كاريك في تصريحات صحفية: “تربطني ببرونو علاقة ممتازة، وأُدرك جيدًا مدى ذكائه، إنه لاعب ذكي ومخلص لهذا النادي، وجميعنا نسعى لتحقيق الهدف نفسه”.

وفي نفس السياق، أمس الأحد، أشاد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بالمدير الفني مايكل كاريك، مؤكدًا أنه مدرب «استثنائي»، عقب قيادة الفريق لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، بعد التفوق على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرنانديز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن كاريك منح اللاعبين مساحة كبيرة من الثقة والحرية داخل الملعب، وهو ما انعكس على قدرتهم في اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع نجاحه كمدرب منذ تجربته المؤقتة مع الفريق عام 2021.

وأضاف قائد الشياطين الحمر أن وجود كاريك أسهم بشكل واضح في رفع الروح المعنوية داخل الفريق بعد فترة من النتائج السلبية، موضحًا أن خبرة المدرب كلاعب سابق يعرف جيدًا حجم الضغوط والتوقعات في مانشستر يونايتد، ساعدت اللاعبين على التعامل مع المرحلة الحالية بثبات.

وسجل فيرنانديز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي احتضنه ملعب «أولد ترافورد»، ليصل إلى مساهمته التهديفية رقم 200 بقميص يونايتد، كما نجح الفريق في تقليص الفارق مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث إلى ثلاث نقاط فقط.

وشهدت المباراة لحظة فارقة بطرد كريستيان روميرو، قائد توتنهام، بعد تدخل عنيف على كاسيميرو، ليكون الطرد الثاني له خلال سبعة أسابيع، ما أثر على مجريات اللقاء.

ومن جانبه، أوضح جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، أن روميرو اعتذر لزملائه عقب المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة وضغط المباريات، خاصة مع تحقيق انتصارين فقط في آخر 16 مواجهة بالدوري، وهو أمر لا يليق بطموحات النادي، رغم نتائجه الجيدة في دوري أبطال أوروبا.