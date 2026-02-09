قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذكي ومخلص.. كاريك يشيد بقائد مانشستر يونايتد

كاريك
كاريك
مجدي سلامة

أشاد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بقائد الفريق الأول برونو فيرنانديز، خلال فترة تواجده مع الشياطين الحمر.

وقال كاريك في تصريحات صحفية: “تربطني ببرونو علاقة ممتازة، وأُدرك جيدًا مدى ذكائه، إنه لاعب ذكي ومخلص لهذا النادي، وجميعنا نسعى لتحقيق الهدف نفسه”.

وفي نفس السياق، أمس الأحد، أشاد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بالمدير الفني مايكل كاريك، مؤكدًا أنه مدرب «استثنائي»، عقب قيادة الفريق لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، بعد التفوق على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرنانديز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن كاريك منح اللاعبين مساحة كبيرة من الثقة والحرية داخل الملعب، وهو ما انعكس على قدرتهم في اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع نجاحه كمدرب منذ تجربته المؤقتة مع الفريق عام 2021.

وأضاف قائد الشياطين الحمر أن وجود كاريك أسهم بشكل واضح في رفع الروح المعنوية داخل الفريق بعد فترة من النتائج السلبية، موضحًا أن خبرة المدرب كلاعب سابق يعرف جيدًا حجم الضغوط والتوقعات في مانشستر يونايتد، ساعدت اللاعبين على التعامل مع المرحلة الحالية بثبات.

وسجل فيرنانديز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي احتضنه ملعب «أولد ترافورد»، ليصل إلى مساهمته التهديفية رقم 200 بقميص يونايتد، كما نجح الفريق في تقليص الفارق مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث إلى ثلاث نقاط فقط.

وشهدت المباراة لحظة فارقة بطرد كريستيان روميرو، قائد توتنهام، بعد تدخل عنيف على كاسيميرو، ليكون الطرد الثاني له خلال سبعة أسابيع، ما أثر على مجريات اللقاء.

ومن جانبه، أوضح جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، أن روميرو اعتذر لزملائه عقب المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة وضغط المباريات، خاصة مع تحقيق انتصارين فقط في آخر 16 مواجهة بالدوري، وهو أمر لا يليق بطموحات النادي، رغم نتائجه الجيدة في دوري أبطال أوروبا.

مايكل كاريك مانشستر يونايتد الشياطين الحمر برونو فيرنانديز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

السرطان

نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان .. تعرف عليه

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد