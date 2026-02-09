مانشستر يونايتد يضرب الكبار.. الشياطين الحمر أول من يهزم التوب 6 ويشعل المنافسة على القمة

يواصل مانشستر يونايتد استعادة بريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أصبح أول فريق هذا الموسم يحقق الفوز على جميع أندية "التوب 6" في مباريات الدور الأول في إنجاز يعكس عودة الشياطين الحمر بقوة إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

الفريق الأحمر قدم عروضًا لافتة أمام كبار البريميرليج، متفوقا على ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام ليؤكد شخصيته القوية في المواجهات الكبرى، ويبعث برسالة واضحة بأنه عاد لاعبًا أساسيًا في سباق القمة.

تفوق كامل على الكبار

وجاءت انتصارات مانشستر يونايتد أمام أندية القمة على النحو التالي:

الفوز على ليفربول 2-1

الفوز على تشيلسي 2-1

الفوز على مانشستر سيتي 2-0

الفوز على آرسنال 3-2

الفوز على توتنهام 2-0

آخر هذه الانتصارات تحقق على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الـ25، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية ويؤكد تفوقه أمام المنافسين المباشرين.

طفرة هجومية واضحة

على الصعيد التهديفي سجل مانشستر يونايتد 46 هدفًا خلال 25 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم، متجاوزًا إجمالي أهدافه في الموسم الماضي بالكامل والذي بلغ 44 هدفًا في 38 مباراة.

الأرقام تعكس تطورًا هجوميًا ملحوظًا وفعالية أكبر أمام المرمى، ساهمت في تغيير شكل الفريق داخل الملعب.

نجاح كاريك في قيادة الشياطين

تحت قيادة مايكل كاريك، حقق مانشستر يونايتد نتائج بارزة، سواء في ولايته السابقة أو الحالية، ونجح في التفوق على عدد من أبرز المدربين في أوروبا.

ومن أبرز النتائج:

الفوز على توتنهام (توماس فرانك)

الفوز على فولهام (ماركو سيلفا)

الفوز مرتين على آرسنال (ميكيل أرتيتا)

الفوز على مانشستر سيتي (بيب جوارديولا)

التعادل مع تشيلسي (توماس توخيل)

الفوز على فياريال (أوناي إيمري)

هذه النتائج عززت الثقة في المشروع الفني الحالي، وأكدت قدرة الفريق على مقارعة الكبار بندية واضحة.

مايكل كاريك

جدول ترتيب الدوري

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، ليعزز تواجده داخل المربع الذهبي، مستفيدًا من سلسلة أربعة انتصارات متتالية أعادت الفريق إلى أجواء المنافسة بقوة.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، ليواصل تراجعه هذا الموسم.

ويبدو أن الشياطين الحمر يسيرون بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتهم الطبيعية بين كبار الدوري الإنجليزي، في موسم يحمل الكثير من الطموحات لجماهير أولد ترافورد.