عاجل
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
رياضة

مانشستر يونايتد يضرب الكبار.. الشياطين الحمر أول من يهزم التوب 6 ويشعل المنافسة على القمة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
منتصر الرفاعي

يواصل مانشستر يونايتد استعادة بريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أصبح أول فريق هذا الموسم يحقق الفوز على جميع أندية "التوب 6" في مباريات الدور الأول في إنجاز يعكس عودة الشياطين الحمر بقوة إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

الفريق الأحمر قدم عروضًا لافتة أمام كبار البريميرليج، متفوقا على ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام ليؤكد شخصيته القوية في المواجهات الكبرى، ويبعث برسالة واضحة بأنه عاد لاعبًا أساسيًا في سباق القمة.

تفوق كامل على الكبار

وجاءت انتصارات مانشستر يونايتد أمام أندية القمة على النحو التالي:

الفوز على ليفربول 2-1

الفوز على تشيلسي 2-1

الفوز على مانشستر سيتي 2-0

الفوز على آرسنال 3-2

الفوز على توتنهام 2-0

آخر هذه الانتصارات تحقق على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الـ25، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية ويؤكد تفوقه أمام المنافسين المباشرين.

طفرة هجومية واضحة

على الصعيد التهديفي سجل مانشستر يونايتد 46 هدفًا خلال 25 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم، متجاوزًا إجمالي أهدافه في الموسم الماضي بالكامل والذي بلغ 44 هدفًا في 38 مباراة.
الأرقام تعكس تطورًا هجوميًا ملحوظًا وفعالية أكبر أمام المرمى، ساهمت في تغيير شكل الفريق داخل الملعب.

نجاح كاريك في قيادة الشياطين

تحت قيادة مايكل كاريك، حقق مانشستر يونايتد نتائج بارزة، سواء في ولايته السابقة أو الحالية، ونجح في التفوق على عدد من أبرز المدربين في أوروبا.
ومن أبرز النتائج:

الفوز على توتنهام (توماس فرانك)

الفوز على فولهام (ماركو سيلفا)

الفوز مرتين على آرسنال (ميكيل أرتيتا)

الفوز على مانشستر سيتي (بيب جوارديولا)

التعادل مع تشيلسي (توماس توخيل)

الفوز على فياريال (أوناي إيمري)

هذه النتائج عززت الثقة في المشروع الفني الحالي، وأكدت قدرة الفريق على مقارعة الكبار بندية واضحة.

 مايكل كاريك

جدول ترتيب الدوري

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، ليعزز تواجده داخل المربع الذهبي، مستفيدًا من سلسلة أربعة انتصارات متتالية أعادت الفريق إلى أجواء المنافسة بقوة.
في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، ليواصل تراجعه هذا الموسم.

ويبدو أن الشياطين الحمر يسيرون بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتهم الطبيعية بين كبار الدوري الإنجليزي، في موسم يحمل الكثير من الطموحات لجماهير أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول تشيلسي مانشستر سيتي آرسنال توتنهام

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

نظافة مقابر بورسعيد

رئيس حى غرب بورسعيد تتابع حملات النظافة اليومية للمقابر القديمة والجديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

صورة ارشيفية

تعرف على جدول منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

