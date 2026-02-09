قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
مها متبولي: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني
معاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
حال الطقس في رمضان .. هل نشهد سقوط أمطار قريباً؟
رياضة

الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار من جديد إلى مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعدما كشفت تقارير إعلامية حديثة عن اهتمام الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد معه بعرض ضخم قد يجعل انتقاله إلى الشرق الأوسط الأغلى في تاريخ كرة القدم.

عودة اسم صلاح إلى سوق الانتقالات

عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي ليتصدر المشهد بقوة في سوق الانتقالات خصوصا مع اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من مغادرة نادي النصر. 

الأمر الذي دفع أندية الدوري السعودي للبحث عن نجم عالمي قادر على تعويض الدور الفني والتسويقي لرونالدو، وتقديم إضافة قوية للمشروع الكروي الأكبر في المملكة.

وتزامن تجدد الاهتمام بمحمد صلاح مع انتهاء خلافه الأخير مع مدرب ليفربول آرني سلوت، ما يفتح الباب أمام مفاوضات محتملة بعد محاولات سابقة فشلت قبل موسمين عندما اختار صلاح الاستمرار في الدوري الإنجليزي.

القيمة الفنية والتسويقية لصلاح

يمتلك محمد صلاح قدرات هجومية استثنائية وحضورًا حاسمًا داخل الملعب ما يجعله إضافة فنية لأي فريق ينضم إليه ولكن تأثيره يتعدى حدود المستطيل الأخضر حيث يمثل صلاح علامة تجارية عالمية، وهو ما يفسر الاهتمام السعودي بعرض يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ليصبح انتقاله صفقة غير مسبوقة ماليًا وإعلاميًا.

ويضمن وجود صلاح ارتفاع نسب المشاهدة وزيادة المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز انتشار الدوري السعودي على المستوى الدولي خصوصًا في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا.

ولا يقتصر تأثير صلاح على الكرة بل يمتد ليصبح رمزًا رياضيًا وثقافيًا للشرق الأوسط التعاقد معه سيخلق حالة جماهيرية واسعة، ويمنح الدوري دفعة قوية في الانتشار، ويعزز من موقعه الاستراتيجي عالميًا.

إنجازات تاريخية داخل المستطيل الأخضر

يتمتع صلاح بسجل استثنائي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث توج ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا (2017–2018، 2021–2022، 2024–2025)، متفوقًا على أساطير مثل آلان شيرر وتيري هنري وكريستيانو رونالدو.
وتوج الموسم الماضي بخمس جوائز فردية كبرى، من بينها الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب وأفضل لاعب في البريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين، بالإضافة إلى جائزة رابطة الكتاب الرياضيين بنسبة تصويت تاريخية بلغت 90%.

عوائد اقتصادية ضخمة

يمثل انتقال صلاح استثمارا اقتصاديا مباشرا، إذ يمكن لأي ناي الاستفادة من مبيعات القمصان الرعايات حقوق البث وفتح أسواق جديدة في العالم العربي الآسيوي والأفريقي.

وتؤكد الصحف السعودية أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم بل هو علامة تجارية تضيف قيمة مالية وتسويقية ضخمة لأي مشروع رياضي وتزيد من جاذبية الدوري أمام المستثمرين والشركاء التجاريين كما تعزز حركة السياحة والمبيعات المرتبطة بالمباريات.

محمد صلاح كريستيانو رونالدو ليفربول آرني سلوت

